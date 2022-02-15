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美廉社加入「momo循環袋」回收陣容 歸還據點全台破萬

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
消費者於商品鑑賞期後即可至住家附近的美廉社，將循環袋交予櫃臺人員掃描認證後即輕鬆完成歸還。圖／三商家購提供
消費者於商品鑑賞期後即可至住家附近的美廉社，將循環袋交予櫃臺人員掃描認證後即輕鬆完成歸還。圖／三商家購提供

環境永續成為許多企業近年格外注重的目標，三商家購今宣布攜手momo購物平台，正式加入永續綠電商回收陣容。即日起，全台逾800間美廉社門市正式啟動「momo循環袋」回收服務，消費者凡收到貼有綠色專用識別封條的「momo循環袋」包裹，於商品鑑賞期後即可至住家附近的美廉社，將循環袋交予櫃臺人員掃描認證後即輕鬆完成歸還。繼原與中華郵政「郵務系統」配合回收之逾9,000個郵筒及i郵箱附設智慧郵筒之後，現在全台「momo循環袋」回收據點總計已突破10,000個，經回收的循環袋，將由momo回收並執行清潔、消毒重整作業，繼續為momo商品友善包裝服役。

美廉社持續深耕全台鄰里區域，除了販售物美價廉的商品，更提供多元便利服務，此次與網購平台合作「巷口回收站」收集「momo循環袋」，讓原本經常只使用一次就被丟棄的網購包裝袋能被重複使用，一同為環境永續儲蓄。而「momo循環袋」的理念也實踐了塑膠源頭減量與循環，不僅其製作原料來自全台物流倉儲回收的廢棄膠膜，經清洗、熱熔形成再生塑料所製成，且可重複使用多次。

三商家購長期關注環境永續議題，自2016年開始，旗下心樸市集品牌門市即推出「袋袋相傳計劃」，鼓勵民眾使用二手紙袋，會員若收集紙袋來到門市，滿額即可加價購換取咖啡，公益收入捐贈給環保單位；全台美廉社門市自2020年起也已啟動減塑政策，推廣不主動提供塑膠吸管，並規劃多項自備環保袋等優惠，持續鼓勵消費者減塑愛地球。

momo攜美廉社擴大升級環保永續正向影響力，即日起至美廉社全台逾800間門市，可輕鬆完成「momo循環袋」歸還。圖／momo購物網提供
momo攜美廉社擴大升級環保永續正向影響力，即日起至美廉社全台逾800間門市，可輕鬆完成「momo循環袋」歸還。圖／momo購物網提供

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