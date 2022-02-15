聽新聞
test
0:00 / 0:00
美廉社加入「momo循環袋」回收陣容 歸還據點全台破萬
環境永續成為許多企業近年格外注重的目標，三商家購今宣布攜手momo購物平台，正式加入永續綠電商回收陣容。即日起，全台逾800間美廉社門市正式啟動「momo循環袋」回收服務，消費者凡收到貼有綠色專用識別封條的「momo循環袋」包裹，於商品鑑賞期後即可至住家附近的美廉社，將循環袋交予櫃臺人員掃描認證後即輕鬆完成歸還。繼原與中華郵政「郵務系統」配合回收之逾9,000個郵筒及i郵箱附設智慧郵筒之後，現在全台「momo循環袋」回收據點總計已突破10,000個，經回收的循環袋，將由momo回收並執行清潔、消毒重整作業，繼續為momo商品友善包裝服役。
美廉社持續深耕全台鄰里區域，除了販售物美價廉的商品，更提供多元便利服務，此次與網購平台合作「巷口回收站」收集「momo循環袋」，讓原本經常只使用一次就被丟棄的網購包裝袋能被重複使用，一同為環境永續儲蓄。而「momo循環袋」的理念也實踐了塑膠源頭減量與循環，不僅其製作原料來自全台物流倉儲回收的廢棄膠膜，經清洗、熱熔形成再生塑料所製成，且可重複使用多次。
三商家購長期關注環境永續議題，自2016年開始，旗下心樸市集品牌門市即推出「袋袋相傳計劃」，鼓勵民眾使用二手紙袋，會員若收集紙袋來到門市，滿額即可加價購換取咖啡，公益收入捐贈給環保單位；全台美廉社門市自2020年起也已啟動減塑政策，推廣不主動提供塑膠吸管，並規劃多項自備環保袋等優惠，持續鼓勵消費者減塑愛地球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言