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西華飯店一鞠躬熄燈 老客人不捨：以後讓我住哪裡？

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
西華熄燈，員工一字排開鞠躬告別。記者羅建怡／攝影
西華熄燈，員工一字排開鞠躬告別。記者羅建怡／攝影

32年歷史的台北老飯店「台北西華飯店」今（15日）熄燈，下午一點送完最後一名房客，員工面對大門一字排開，向眾人鞠躬告別；飯店內亨利酒吧Henry's Bar知名的牛肉麵、鮑魚雞腿麵則化身為常溫禮盒，將以「西華」為名持續飄香，昨日前來領取預購禮盒者，將另贈西華筆組、沐浴品、馬克杯等紀念品，現場排數百名民眾等待領取，據了解，3千份預購商品早已迅速售罄。

最後一位Check out的住客張武彬表示，他是西華飯店的老客戶，住了十幾年，近年常住海外，每回台灣探親必住西華。他說，「內心很捨不得，這麼好的國際觀光酒店竟然結束了，以後不知道該住哪？」，最讓他感動的則是「員工」，「到了最後一天，我很驚訝，服務的水準竟然與第一次入住時完全一樣。」

當完兵就到西華服務，如今是西華飯店餐飲部經理楊凱琅Orbie，接待過多國的國際元首、餐飲界足輕重的主廚們，他認為，「任職西華是一件驕傲的事」，最想說「我愛西華」，話語一出，現場感嘆唏噓不斷。

西華飯店向來低調，即使到了最後一天，仍按部就班完成交辦任務，沒有記者會、現場也沒有高階主管出面受訪，談及未來動向，現場員工口徑一致：「一切都在討論中」。

西華著名的TOSCANA義大利餐廳與其「求婚桌」，在昨日情人節也早被訂滿。這個位於「情侶樹旁的73桌求婚桌」，據說求婚成功率100%，也將隨著西華飯店熄燈劃下休止符。

西華飯店成立於1990年，當時以「提供如同家人般的親切服務」、「體驗回家的感覺」聞名，細膩的服務獲得國內外政商名流青睞，也是不少人造訪台北指定入住的飯店，包括柴契爾夫人、老布希總統夫婦、李安、郭富城、周潤發等政要影視名人都指名入住。

立足市場超過30年，與君悅 、晶華「同齡」的台北西華飯店，曾在去年疫情期啟動改裝工 程，斥資超過6千萬進行客房改裝，當時是台北首家在疫情期間改裝的五星級飯店；也曾在疫情期間推出多樣創新方案，強打外帶、買房送餐，戮力求生。

疫情延續兩年，至今海外旅客進不來，都會飯店確實經營得辛苦，也因此，台北市透過危老和都更改建的建物越來越多，包含國賓、華國、六福客棧、台北馥敦飯店等，都是看中飯店地理位置佳，以及高額容積獎勵。

據了解，台北西華飯店已取得40％容積獎勵，順利達到危老容獎勵的天花板上限。雖然剛砸重金翻修，但疫情看不到盡頭，都會五星飯店大受衝擊，因此決定趁疫情期間申請危老重建；據知情人士透露，未來有很大的機率不會再蓋飯店，目前研擬直接蓋住宅大樓，只保留起家厝原有的餐廳。預計將於2023年動工。

兩款麵食化身常溫禮盒，將繼續飄香。起圖／西華飯店提供
兩款麵食化身常溫禮盒，將繼續飄香。起圖／西華飯店提供
西華飯店創立於1990年，32年來接待過諸多舉世聞名的政要、巨星，服務宗旨是提供給賓客宛如第二個家(home away from home)的暖心服務。圖／西華飯店提供
西華飯店創立於1990年，32年來接待過諸多舉世聞名的政要、巨星，服務宗旨是提供給賓客宛如第二個家(home away from home)的暖心服務。圖／西華飯店提供
熄燈日領取常溫禮盒，額外加贈西華紀念品，吸引五百多位民眾預約排隊。記者羅建怡／攝影
熄燈日領取常溫禮盒，額外加贈西華紀念品，吸引五百多位民眾預約排隊。記者羅建怡／攝影
西華飯店今日熄燈，門口整日排起長龍，等待領取預購的常溫禮盒。記者羅建怡／攝影
西華飯店今日熄燈，門口整日排起長龍，等待領取預購的常溫禮盒。記者羅建怡／攝影

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