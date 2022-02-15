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2噸草莓等你「喝」！金色三麥草莓啤酒 期間限定回歸

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
今年SUNMAI金色三麥共使用高達2噸的草莓鮮果，草莓採摘後先去除蒂頭並以快速冷凍保存風味，送抵酒廠後才將草莓碾碎。圖 / 金色三麥提供
今年SUNMAI金色三麥共使用高達2噸的草莓鮮果，草莓採摘後先去除蒂頭並以快速冷凍保存風味，送抵酒廠後才將草莓碾碎。圖 / 金色三麥提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己

酸甜誘人的草莓，是春日盛產的當令風味。金色三麥（SUNMAI）重新推出旗下明星商品「草莓啤酒」，除了使用多達兩噸的草莓鮮果為原料，製程中並分兩階段投入使用，即日起在旗下餐飲通路與便利超商，限量推出。

並非使用調味替代品，而是使用整顆草莓為原料的金色三麥（SUNMAI）「草莓啤酒」屬於上層發酵的艾爾啤酒（Fruit Ale），酒精濃度則為5.5%，今年品牌總計使用多達2噸的草莓果實，先後在發酵後期與熟成期投入，讓啤酒的麥香同時展現了果實的香甜與微酸、微甜的莓果香氣，除了酒液呈現浪漫的粉紅色，白色的啤酒泡沫更帶有清爽、幸福的聯想。其原料則使用了水、大麥芽、草莓、酵母、啤酒花，以及濃縮的紫胡蘿蔔汁。

即日起，「SUNMAI金色三麥草莓啤酒」已在品牌全台餐廳門市，以及全家便利商店、全聯福利中心、家樂福、大潤發、Jaosns、city’super、微風超市等通路上市，單瓶售價125元，由於採期間限定生產，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，害人害己

即日起，「SUNMAI金色三麥草莓啤酒」已在品牌全台餐廳門市，以及全家便利商店、全聯福利中心、家樂福、大潤發、Jaosns、city’super、微風超市等通路上市，單瓶售價125元，由於採限量生產、售完為止。圖 / 金色三麥提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
即日起，「SUNMAI金色三麥草莓啤酒」已在品牌全台餐廳門市，以及全家便利商店、全聯福利中心、家樂福、大潤發、Jaosns、city’super、微風超市等通路上市，單瓶售價125元，由於採限量生產、售完為止。圖 / 金色三麥提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
使用整顆草莓為原料的金色三麥（SUNMAI）「草莓啤酒」屬於上層發酵的艾爾啤酒（Fruit Ale），酒精濃度則為5.5%。圖 / 金色三麥提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
使用整顆草莓為原料的金色三麥（SUNMAI）「草莓啤酒」屬於上層發酵的艾爾啤酒（Fruit Ale），酒精濃度則為5.5%。圖 / 金色三麥提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
草莓果泥分別在發酵後期、熟成期兩階段投入，以讓果實在啤酒中完整展現風味。圖 / 金色三麥提供
草莓果泥分別在發酵後期、熟成期兩階段投入，以讓果實在啤酒中完整展現風味。圖 / 金色三麥提供

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