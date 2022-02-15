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小資女的最愛 愛馬仕、香奈兒髮飾就是超有氣質！
前幾季在韓星們加持下，吹起一股時尚精品大腸髮束熱潮，愛馬仕、香奈兒等品牌的大腸髮束也因為相較其他品項更好入手的價錢，成為許多小資女的最愛。今年春夏，這兩大品牌也再次打造了許多款嶄新的髮飾系列，同樣注入識別度很高的品牌特色，散發優雅、知性風格。
愛馬仕的絲巾系列一直都是品牌最經典的代表設計之一，繽紛多變的印花圖騰充滿熱情生命力和想像力，好觸感的絲質布料也是質感保證。今年品牌將絲巾元素融入髮箍單品，首次打造出絲巾髮箍，暖色調配色明亮搶眼，無論搭配休閒或正式造型都很適合。同系列還有印花真絲髮夾，造型同樣簡約實用。
而香奈兒同樣將標誌性皮革與金屬鍊帶組成的皮穿鍊設計元素注入髮飾新品中，推出皮革皮穿鍊髮帶，以大腸圈造型搭配緞帶蝴蝶結概念，並選用彩度高的粉紅、亮藍色以及百搭白色呈現，配上雙Ｃ金屬logo裝飾，古典優雅又流露一絲搖滾性格，同時也不失浪漫夢幻色彩。
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