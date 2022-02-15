小資女的最愛 愛馬仕、香奈兒髮飾就是超有氣質！

前幾季在韓星們加持下，吹起一股時尚精品大腸髮束熱潮，愛馬仕、香奈兒等品牌的大腸髮束也因為相較其他品項更好入手的價錢，成為許多小資女的最愛。今年春夏，這兩大品牌也再次打造了許多款嶄新的髮飾系列，同樣注入識別度很高的品牌特色，散發優雅、知性風格。

愛馬仕的絲巾系列一直都是品牌最經典的代表設計之一，繽紛多變的印花圖騰充滿熱情生命力和想像力，好觸感的絲質布料也是質感保證。今年品牌將絲巾元素融入髮箍單品，首次打造出絲巾髮箍，暖色調配色明亮搶眼，無論搭配休閒或正式造型都很適合。同系列還有印花真絲髮夾，造型同樣簡約實用。