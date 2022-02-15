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寶格麗經典B.zero1全新風貌！裝飾波浪鑽石和鏤空logo

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗以全新的B.zero1系列珠寶迎接嶄新的2022年。圖／寶格麗提供
寶格麗以全新的B.zero1系列珠寶迎接嶄新的2022年。圖／寶格麗提供

迎接全新的一年，羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）秉持創新的精神，為品牌最風靡全球的經典B.zero1系列推出全新款式：B.zero1 New Wave系列在原本中央螺旋結構的兩側鑲嵌的波型鑽石，流暢而鮮明的全新經典設計，共有18K黃金、白金、玫瑰金共三種材質的戒指和項鍊。同時上市的B.zero1 Logo系列則是在手環和戒指的環形側面，以鏤空裝飾品牌的LOGO字樣，是首次結合logo設計的B.zero1，戒指與手環均提供3種不同色調的K金款式。

以羅馬競技場環形建築結構為設計靈感的B.zero1 系列於1999年問世，當時為了歡慶未來、迎接 2000 年，特地命名為B.zero1，「B」代表寶格麗，「zero」代表新的千禧年，數字「1」則代表嶄新且無盡的起始，象徵每個嶄新開創的力量。這項內涵也體現在珠寶本身的設計上：無盡的螺旋象徵勇敢走出自己的路，因為過了每個轉角都是契機，任何嶄新的篇章都可能由此開始，也是迎接全新一年最別具意義的珠寶首選。

BVLGARI B.zero1 Logo系列白K金手環，約15萬5,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列白K金手環，約15萬5,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列黃K金戒指，約53,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列黃K金戒指，約53,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指，約14萬8,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指，約14萬8,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列黃K金手環，約14萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Logo系列黃K金手環，約14萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指，約14萬8,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指，約14萬8,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI以全新的B.zero1珠寶迎接嶄新的2022年。圖／寶格麗提供
BVLGARI以全新的B.zero1珠寶迎接嶄新的2022年。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列玫瑰金項鍊，約15萬8,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列玫瑰金項鍊，約15萬8,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI以全新的B.zero1珠寶迎接嶄新的2022年。圖／寶格麗提供
BVLGARI以全新的B.zero1珠寶迎接嶄新的2022年。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列玫瑰金三環戒指，約13萬7,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 New Wave系列玫瑰金三環戒指，約13萬7,600元。圖／寶格麗提供

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