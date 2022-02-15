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寶格麗經典B.zero1全新風貌！裝飾波浪鑽石和鏤空logo
迎接全新的一年，羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）秉持創新的精神，為品牌最風靡全球的經典B.zero1系列推出全新款式：B.zero1 New Wave系列在原本中央螺旋結構的兩側鑲嵌的波型鑽石，流暢而鮮明的全新經典設計，共有18K黃金、白金、玫瑰金共三種材質的戒指和項鍊。同時上市的B.zero1 Logo系列則是在手環和戒指的環形側面，以鏤空裝飾品牌的LOGO字樣，是首次結合logo設計的B.zero1，戒指與手環均提供3種不同色調的K金款式。
以羅馬競技場環形建築結構為設計靈感的B.zero1 系列於1999年問世，當時為了歡慶未來、迎接 2000 年，特地命名為B.zero1，「B」代表寶格麗，「zero」代表新的千禧年，數字「1」則代表嶄新且無盡的起始，象徵每個嶄新開創的力量。這項內涵也體現在珠寶本身的設計上：無盡的螺旋象徵勇敢走出自己的路，因為過了每個轉角都是契機，任何嶄新的篇章都可能由此開始，也是迎接全新一年最別具意義的珠寶首選。
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