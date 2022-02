寶格麗經典B.zero1全新風貌！裝飾波浪鑽石和鏤空logo

迎接全新的一年,羅馬珠寶商寶格麗(BVLGARI)秉持創新的精神,為品牌最風靡全球的經典B.zero1系列推出全新款式:B.zero1 New Wave系列在原本中央螺旋結構的兩側鑲嵌的波型鑽石,流暢而鮮明的全新經典設計,共有18K黃金、白金、玫瑰金共三種材質的戒指和項鍊。同時上市的B.zero1 Logo系列則是在手環和戒指的環形側面,以鏤空裝飾品牌的LOGO字樣,是首次結合logo設計的B.zero1,戒指與手環均提供3種不同色調的K金款式。

以羅馬競技場環形建築結構為設計靈感的B.zero1 系列於1999年問世,當時為了歡慶未來、迎接 2000 年,特地命名為B.zero1,「B」代表寶格麗,「zero」代表新的千禧年,數字「1」則代表嶄新且無盡的起始,象徵每個嶄新開創的力量。這項內涵也體現在珠寶本身的設計上:無盡的螺旋象徵勇敢走出自己的路,因為過了每個轉角都是契機,任何嶄新的篇章都可能由此開始,也是迎接全新一年最別具意義的珠寶首選。 BVLGARI B.zero1 Logo系列白K金手環,約15萬5,600元。圖/寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Logo系列黃K金戒指,約53,800元。圖/寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指,約14萬8,800元。圖/寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Logo系列黃K金手環,約14萬3,600元。圖/寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指,約14萬8,800元。圖/寶格麗提供 BVLGARI以全新的B.zero1珠寶迎接嶄新的2022年。圖/寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 New Wave系列玫瑰金項鍊,約15萬8,500元。圖/寶格麗提供 BVLGARI以全新的B.zero1珠寶迎接嶄新的2022年。圖/寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 New Wave系列玫瑰金三環戒指,約13萬7,600元。圖/寶格麗提供