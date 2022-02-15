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「帝王的鐘表商」雅克德羅 虎年工藝「孤品」獻藏家

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
蛋白石（Opal）又以變化莫測的「遊彩」效應最為迷人，並大量運用在本次Jaquet Droz虎年主題腕表面盤之中，時而化身蔥鬱密林、時而化作蔚藍池水，任猛虎悠遊其中。圖中則為蛋白石金雕腕表（Relief Petite Heure Minute Tiger）紅金款，訂價633萬5,000元。圖 / 雅克德羅提供
蛋白石（Opal）又以變化莫測的「遊彩」效應最為迷人，並大量運用在本次Jaquet Droz虎年主題腕表面盤之中，時而化身蔥鬱密林、時而化作蔚藍池水，任猛虎悠遊其中。圖中則為蛋白石金雕腕表（Relief Petite Heure Minute Tiger）紅金款，訂價633萬5,000元。圖 / 雅克德羅提供

過完農曆新年，按照東方曆法，已邁入全新的「壬寅」虎年。早先已有不少瑞士鐘表品牌紛紛發表以老虎為主題的限量工藝表款，而同為瑞士鐘表品牌的雅克德羅（Jaquet Droz）雖至近期才發表相關新品，但一次推出六款、全數限量一只的工藝「孤品」，強調珍稀、客訂，獨一無二。

身為全世界最大鐘表集團斯沃琪集團（Swatch Group）旗下頂級（Prestige）定位的雅克德羅，曾在18世紀時在向當時的中國大陸市場售出近600多件作品，並多數由當代的清朝乾隆皇帝（1711-1799）納入宮廷，由此或可視雅克德羅為「帝王的鐘表商」。本次推出的六款工藝孤品時計，則以金雕、大明火琺瑯以及自動偶為三大訴求，並以金質的「大貓」重現在面盤或機芯自動盤上，或威猛恫嚇、或悠然自得，各自呈現栩栩如生的神情姿態。

三組主題腕表中的蛋白石動偶腕表（Automation Tiger Opal）以透過機械機芯能變換動作的「自動偶」最為珍稀，當今能打造自動偶的瑞士高級鐘表品牌，僅在數個以內，老虎盤踞在為金質環圈圍繞的時分針面盤一側，同時身體下方則有著以蛋白石打造的池水、池中並有錦鯉悠遊其中，玫瑰金與白金款的老虎姿態也不盡相同，一者悠然、一者蓄勢待發，分別以紅金、白金打造表殼，各限量一只。

蛋白石金雕腕表（Relief Petite Heure Minute Tiger）則展現了金雕的巧奪天工：41毫米面盤中採用蛋白石為背景的金雕猛虎，其中鐫刻工序便耗時長達一個月之久，同時金質自動盤也鑲入一枚刻有猛虎咆嘯之圖案，與表款正面的猛虎、正反呼應。白金、紅金兩種表殼各限量一只，其中白金另鑲鑽144顆長方形切割鑽石總重約2.06克拉；施以「大明火琺瑯」的金雕大明火琺瑯腕表（Relief Petite Heure Minute Tiger）腕表，則以燒製的琺瑯工藝，巧妙捕捉了白晝將盡、黑夜即將來到的魔幻時刻，同時藍色倒影下的猛虎則帶有反射、隱藏的意念，留下了諸多遐想。

三組主題的六款白金或紅金腕表全數使用Jaquet Droz 2653.Si自動上鍊機芯，具備不受磁力、溫度變化影響的矽材質擺輪游絲，雙發條盒結構因而具備68小時動力儲存，價格則自375萬8,000元至987萬7,000元不等。

雅克德羅（Jaquet Droz）近期發表生肖虎年新品，三組主題各有白金、紅金可供選擇、全數限量一只的工藝「孤品」，強調珍稀、客訂，獨一無二，圖中則為蛋白石動偶腕表（Automation Tiger Opal）白金款，訂價987萬7,000元。。圖 / 雅克德羅提供
雅克德羅（Jaquet Droz）近期發表生肖虎年新品，三組主題各有白金、紅金可供選擇、全數限量一只的工藝「孤品」，強調珍稀、客訂，獨一無二，圖中則為蛋白石動偶腕表（Automation Tiger Opal）白金款，訂價987萬7,000元。。圖 / 雅克德羅提供
腕表全數使用Jaquet Droz 2653.Si自動上鍊機芯，具備不受磁力、溫度變化影響的矽材質擺輪游絲，雙發條盒結構因而具備68小時動力儲存。
腕表全數使用Jaquet Droz 2653.Si自動上鍊機芯，具備不受磁力、溫度變化影響的矽材質擺輪游絲，雙發條盒結構因而具備68小時動力儲存。
以金雕、琺瑯、自動偶為三大特色的雅克德羅，曾在18世紀時為清朝乾隆皇帝大量收藏，由此或可視品牌為「帝王的鐘表商」。圖 / 雅克德羅提供
以金雕、琺瑯、自動偶為三大特色的雅克德羅，曾在18世紀時為清朝乾隆皇帝大量收藏，由此或可視品牌為「帝王的鐘表商」。圖 / 雅克德羅提供

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