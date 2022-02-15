OMAR威士忌巧克力乳酪蛋糕 只有台酒購物網買得到

還記得去年7月在預購期間即秒殺的OMAR威士忌巧克力乳酪蛋糕嗎？今年台灣菸酒公司與自網購甜點打出一片天的「深夜裡的法國手工甜點」，再度跨界攜手，即日起於台酒購物網獨家推出OMAR威士忌巧克力乳酪蛋糕限量預購，建議售價350元。

OMAR威士忌巧克力乳酪蛋糕，以莊園等級巧克力與菲力奶油乳酪為原料，並添加OMAR雪莉桶單一麥芽威士忌在其中。底層以日清特級紫羅蘭麵粉製成的深法塔皮餅乾為基底，打碎後加入法國最富盛名的依思尼奶油，用日本、法國最頂級原料碰撞出細緻味道。

上層則使用法國百年品牌巧克力與奶油乳酪，結合台酒OMAR雪莉桶單一麥芽威士忌製成乳酪蛋糕體。由於製作過程不加一滴水，使OMAR威士忌巧克力乳酪蛋糕不單有扎實綿密的口感，還富有濃郁奶香、柔和微酸與威士忌酒香，具備多層次風味，讓雪莉桶釀造出來的香氣，在口中完全釋放。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康