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這裡賞櫻不用人擠人 暨大櫻花預計本周末滿開

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學種植的上千株櫻花預計本周末滿開，進入賞櫻高峰期。圖／暨大提供
國立暨南國際大學種植的上千株櫻花預計本周末滿開，進入賞櫻高峰期。圖／暨大提供

時序近春，各地群櫻綻放，國立暨南國際大學種植的上千株櫻花預計本周末滿開，進入賞櫻高峰期，而有別於多數賞櫻景點人擠人，其校區廣闊，民眾可自在遊賞，至3月6日前的每周末也有「櫻花季」活動，校方則籲，想賞櫻要把握時間前往。

暨南國際大學指出，初春賞櫻近年儼然成為國人日常休閒，而暨大校園內廣植山櫻花、八重櫻、富士櫻、垂櫻、普賢象櫻和泰國櫻花等上千株櫻樹，更從17年前開始辦理賞櫻活動，每年的「櫻花季」也成為縣內，甚至中部地區指標性活動。

而因今年入冬後迎來數波寒流，且水氣充足，暨大校園內上千株櫻花自春節連假前陸續綻放，農曆春節結束時約花開5成，近期更因節氣逼近立春，氣候乍暖還寒，櫻開狀況更加，校方預估，其校園內的山櫻花與八重櫻預計本周末將會滿開。

暨大表示，有別於多數賞櫻景點人擠人，暨大因校園面積達150公頃，腹地廣闊，賞櫻點並非僅有櫻花林一處，校內勵學坡管理學院旁有櫻花小花園，主環道圖資大樓旁則有櫻花小道，也能走訪校區踏青，民眾有足夠空間能放心自在遊賞。

今年「花現暨大」櫻花季更持續至3月6日，本周末（19、20日）搭配日月潭觀光圈辦理「櫻花限定自然手作」主題日，進行「暈染水泥盤及手作植栽球」與「草物組合療育園藝」，須事先上網報名（https://www.accupass.com/go/ncnusakura）。

另，27日辦理「台灣之心爸媽放風」主題日，當天下午進行「櫻花野趣闖關活動」、「小偵探校園定向活動」，完成挑戰就送小盆花卉，且有草原音樂會、魔術及街頭藝人等表演，相關活動訊息可上https://activity.ncnu.edu.tw/Sakura/查詢。

國立暨南國際大學種植的上千株櫻花預計本周末滿開，進入賞櫻高峰期。圖／暨大提供
國立暨南國際大學種植的上千株櫻花預計本周末滿開，進入賞櫻高峰期。圖／暨大提供

櫻花季 賞櫻 春節

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