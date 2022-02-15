吃多傷身！消基會抽查市售零食 高油高鈉又高糖

吃零食是許多人解饞抒壓的方式之一，但民眾消費過量零食，就容易攝取過多的脂肪、糖和鈉，三高等疾病也會慢慢地找上門。消基會今天上午公布市售零食營養素等檢測結果。25件樣品中，發現有三件含起司口味的餅乾，若依香港食安中心的標準，屬「高鈉」食品，還有一款手工米蛋捲含鈉量是標示值的兩倍多。還有18件「高油」樣品已達到國健署「每日飲食指南手冊」中熱量需求。而每百公克含有超過15克的「高糖」的樣品高達14件。

消基會董事長黃怡騰表示，本次市售零食所含鈉、粗脂肪、膽固醇、抗氧化劑及丙烯醯胺等項含量檢測。希望透過本次檢測，了解市售零食的營養及安全，作為消費者選購時的參考，讓消費者在享受美味時能更加安心。

採樣期間為去年5月底至6月初，採樣期間，因疫情處於三級警戒期間，僅於台北市及新北市兩地的量販店、官方網站及網路商店等地購買25件樣品；其中蛋捲、洋芋片及雪花酥各有5件，奶油或起司口味的餅乾（棒）則有10件。檢視產地有17件為台灣生產，其餘8件為進口，其中6件來自馬來西亞、另菲律賓及印尼各1件。

檢視本次樣品的營養標示及測試，共有3件「高鈉」樣品所含的鈉含量對國小孩童而言，已是每日建議攝取量的三分之一。共有18件「高油」樣品已達到國健署「每日飲食指南手冊」中熱量需求。而每百公克含有超過15克的「高糖」的樣品高達14件。此外，有4件樣品檢出微量的抗氧化劑，其中3件是不得添加抗氧化劑的餅乾。4件檢出丙烯醯胺，檢測的數據都低於歐盟及國內的建議量。

經檢測，本次採樣的樣品，每百公克鈉含量的最高與最低值，介於55～760毫克之間，值量比例十分懸殊。但目前國內並未對「高鈉」設定有明確的定義，若參考「香港食安中心」的資料建議標準，每百公克固體食物超過600毫克鈉者，即屬於「高鈉」食品，則本次測試中屬於高鈉食物則有3件，均為含起司口味的餅乾。

此外，依據我國《包裝食品營養標示應遵行事項》，鈉允許誤差範圍須小於等於標示值的120％，與標示比對後，有1件手工米蛋捲的樣品實測與標示差異過大，外包裝上所標示鈉含量換算為每百公克84毫克，但實測時發現其每百公克實際的鈉含量卻有230毫克，是標示值的2倍多。

黃怡騰指出，鈉可維持人體機能正常運作，也是神經傳導和肌肉收縮的必需物質之一，是身體攝取的重要物質。喜愛重口味的消費者，容易吃入過量的鈉，長久下來可能造成身體浮腫、水腫、血壓過高、動脈硬化、心臟負荷加重和腎臟水分排泄困難等問題。根據研究，一旦鈉攝取過量可能有長不高的風險，也會影響智力發展。消基會建議，主管機關應明確定義「高鈉」的定義。