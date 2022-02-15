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星巴克櫻花新品明上市！消費滿額限量送「春櫻對杯組」
正是乍暖還寒的初春季節，星巴克明(2月16日)起將有系列春季櫻花新品上市，包括全門市回歸去年大受歡迎的綿雲系列飲品，並全新推出「可可綿雲瑪奇朵」，以及「春讚綜合咖啡豆」。最吸睛活動，2月16至18日單筆消費金額滿1,200元，可獲得春櫻對杯組乙組(2入)，不累贈，數量有限，現場贈完為止。
活動檔期也有全新甜品，像是以淡粉色麻糬皮包覆綠豆沙奶餡與新鮮草莓，底層再鋪以戚風蛋糕，帶來酸甜初春滋味的「粉櫻草莓大福」；另也有使用日本進口靜岡抹茶粉與法國奶油調製的「抹茶生乳包」；還有拌入蜜芋頭丁的芋泥，夾入精選雞肉鬆，甜鹹交錯滋味豐富的「芋見雞肉鬆戚風三明治」；以及蜂蜜甜香伴著日本四葉鮮奶油清甜的「蜂蜜蛋糕生乳捲」。
每年的重頭戲，當屬櫻花系列新品。今年度的設計，部分新品運用霧粉的色系，或是於明亮的晨光黃色與淡雅晴空藍色的背景上，描繪出飛舞的蝴蝶被盛開的美麗櫻花吸引過來的景致，是溫柔而美好的春櫻時節，同步皆於2月16日全門市與線上門市推出，包括馬克杯、隨行杯、保溫杯、手沖壺、濾杯、提袋等，全都換上粉嫩新裝。
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