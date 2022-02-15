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日本草莓又出包 三批熊本草莓農藥超標遭退運

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
三批日本熊本進口的鮮草莓因為農藥殘留檢出超標。圖／食藥署提供
三批日本熊本進口的鮮草莓因為農藥殘留檢出超標。圖／食藥署提供

民眾喜愛的草莓季又到了，但是衛福部食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，就有三批日本熊本進口的鮮草莓因為農藥殘留檢出超標，全數277.5公斤遭退運銷毀。另外，越南進口的「冰糖燕窩」也被檢出不應添加的防腐劑，全數2779公斤都被銷毀、退運。

食藥署今公布邊境查驗不合格名單，共29項產品不合格。包括日本出口的鮮百合、鮮草莓、鮮蜜瓜、黑喉；韓國出口的鮮人參、中國大陸出口的北蟲草等，分別因重金屬或農藥殘留含量不符規定而上榜。

不合格項目中有11項進口水果，日本進口的水果就佔六項，包括海灞國際有限公司自福岡進口的鮮柿子一批、共10.00公斤；廣青有限公司自長崎進口的鮮蜜柑一批、1440公斤、梅村水菓有限公司自熊本進口的鮮蜜瓜一批、共253.00公斤。

另還有三批鮮草莓，分別為鮮采實業有限公司自熊本75.00公斤、元霖實業有限公司自熊本兩批分別為67.50和135.00公斤，製造商分別為「ALLIED CORPORATION LIMITED」和「KOBE YOKO LTD.」，都因農藥殘留超標而不合格。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，日本草莓因有季節性，從冬季到春季這段時間進口較多、不合格案件也較多，而這幾案都是年前受理案件，可能與年節送禮使用有關。先前地方衛生機關便針對春節進行專案稽查，食藥署也會同步針對國人常購買品項加強抽驗，以確保品項都符合食安法規定。

另外，燕多多國際貿易有限公司自越南進口的一批「冰糖燕窩」、2779公斤，被檢出每公斤含防腐劑苯甲酸0.09克以及己二烯酸0.07克，製造商為JIN YIN LAI COMPANY LIMITED。

陳慶裕表示，但這兩類防腐劑採正面表列，在准用品項中有使用範圍標準，而燕窩並不在准用品項，因此不能被檢出，這是國內近半年來第一次發現有進口燕窩違規。

越南進口的冰糖燕窩驗出不得使用的防腐劑。圖／食藥署提供
越南進口的冰糖燕窩驗出不得使用的防腐劑。圖／食藥署提供

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