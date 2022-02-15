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蚵仔+蝦猴酥！必勝客「蚵仔煎比薩」再度挑戰義大利

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
結合台灣料理元素的「蝦猴酥蚵仔比薩煎」。圖/必勝客提供
結合台灣料理元素的「蝦猴酥蚵仔比薩煎」。圖/必勝客提供

必勝客再度挑戰義大利人的極限！多次發揮創意、跌破眾人眼鏡的必勝客「Hot台味」系列，此次升級推出「逗陣Hot台味」，首款新品以台灣夜市美食代表「蚵仔煎」結合「蝦猴酥」，打造「蝦猴酥蚵仔比薩煎」。此外，必勝客也開賣全台第一個「比薩NFT」，僅3分鐘就全部完售。

2022「逗陣Hot台味」系列首款作「蝦猴酥蚵仔比薩煎」，結合「蚵仔煎」、「蝦猴酥」兩款料理元素，選用肥美的嘉義東石鮮蚵、雞蛋絲、小白菜為素材，再以蒜頭與辣椒提味，最後再鋪滿金黃酥脆的「蝦猴酥」，並結合帕馬森起司、莫札瑞拉起司、特調甜辣醬，搭配上舊金山手工餅皮，神還原「蚵仔煎」、「蝦猴酥」的鹹香滋味。

「蝦猴酥蚵仔比薩煎」即日起限時販售，單點一個大比薩優惠價389元，也能以原價740元搭配外帶買大送大或外送買大送小優惠。搭配厚燒醬烤 BBQ(4排)+1.25L 可樂 1 瓶的「蝦猴蚵仔比薩烤雞餐」，優惠價599元。

除了創意新口味，必勝客本次也發行全台第一個「NFT盲盒比薩」，共有6款專屬盲盒設計，當中也藏有神祕的隱藏版盲盒，抽中隱藏版盲盒就能免費爽吃「蝦猴酥蚵仔比薩煎」，開賣3分鐘就已銷售完畢。

「蝦猴酥蚵仔比薩煎」即日起限時販售，單點優惠價389元。圖/必勝客提供
「蝦猴酥蚵仔比薩煎」即日起限時販售，單點優惠價389元。圖/必勝客提供

必勝客 蚵仔煎

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