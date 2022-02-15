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米其林美食「無限續點免千元」！寒舍食譜優惠再升級

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜，讓饕客品嘗最完整的米其林美饌，也提供喜歡吃到飽卻又擔心自助餐人潮聚集的消費者全新用餐選擇。圖／台北寒舍艾美提供
台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜，讓饕客品嘗最完整的米其林美饌，也提供喜歡吃到飽卻又擔心自助餐人潮聚集的消費者全新用餐選擇。圖／台北寒舍艾美提供

去年寒舍食譜吃到飽活動大受歡迎，今年優惠再升級、並重新回歸市場。台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜自即日起至4月30日，每周一至五的午餐時段推出「暢饗米其林2.0」粵式佳餚吃到飽，提供超過30道美味料理無限續點，每位999+10%元。

寒舍食譜「暢饗米其林2.0」的菜色內容，從廣東大菜、美味燒臘、主食飯麵至精緻港點皆備，像是雋永經典的金黃燒鴨、柔嫩油雞與油潤叉燒的「燒臘三拼」、鹹香軟糯的「XO醬乾炒蘿蔔糕」、醇厚暖身的「潮汕牛腩湯」、百吃不厭的「臘味煲仔飯」等；主廚也加入鮮香入味的「蒜蓉粉絲蒸鮮魷」、「蔥油白灼牛」，以及軟嫩下飯的「東江釀豆腐」等全新菜色；再加上師傅純手工製作的「和牛潤腸粉」、「北海道干貝燒賣」、「鮮蝦春捲」、「芝麻流沙煎堆」等多達11道精緻港點，皆可無限點用。

此外，使用此專專案，還可以每份120元的優惠價格加價點用「生磨蛋白杏仁茶」、「養生核桃露」、「陳皮紅豆沙」及「楊枝甘露」等四款人氣甜湯。

相關資訊可洽寒舍食譜：02-6622-5820，或上網查詢：www.lemeridien-taipei.com

寒舍食譜即起推出「暢饗米其林2.0」活動。圖／台北寒舍艾美提供
寒舍食譜即起推出「暢饗米其林2.0」活動。圖／台北寒舍艾美提供

寒舍 食譜

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