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「生肖屬虎」免費同住！關西六福莊4人同行2人免費

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
邀請虎友同行，每房再招待至多2位生肖屬虎免費入住。圖／六福旅遊集團提供
邀請虎友同行，每房再招待至多2位生肖屬虎免費入住。圖／六福旅遊集團提供

關西六福莊搶攻虎年商機，推出「2022關西六福莊愛老虎油yo」超優惠住房專案，即日起至2月25日前預訂，並於3月31日前雙人入住剛果原野房，原價9,500元，限時優惠7,700元+10%，含早餐及六福村兩日入園手環，此外，再加碼招待第3至4位「生肖屬虎」賓客入住，每房最多招待2位，相當於最多4人同行、2人免費。

此專案也可加購體驗活動，包含「勇闖猛獸島」、「狐獴觀察體驗」及「羊駝互動體驗」等，不限平假日加購享7折優惠。館內也有許多有趣的活動，像是非洲迎賓秀、玩偶同樂會等。另推出情人節檔期優惠，即日起至2月24日，平日周一至周四入住此一專案，每房額外加贈限量白老虎小玩偶一對。

關西六福莊生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題樂園旁)

電話：02-6616-6521

活動預約專線：03-547-5365 # 2951、2952

搭配專案加購指定動物體驗，不限平假日享7折優惠。圖／六福旅遊集團提供
搭配專案加購指定動物體驗，不限平假日享7折優惠。圖／六福旅遊集團提供
關西六福莊即起推出「愛老虎油yo」住房專案，雙人入住剛果原野客房每晚7,700元+10%。圖／六福旅遊集團提供
關西六福莊即起推出「愛老虎油yo」住房專案，雙人入住剛果原野客房每晚7,700元+10%。圖／六福旅遊集團提供

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