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轟缺蛋應對無方 藍黨團：陳吉仲忙著開放福島食品

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／國民黨立院黨團提供
圖／國民黨立院黨團提供

國內缺蛋問題未解，國民黨立院黨團總召曾銘宗上午舉行記者會抨擊，政府因應慢半拍，失能失靈，黨團給予最嚴厲譴責，並揚言，缺蛋情形再不改善，將拜訪農委會，呼籲買不到蛋的民眾可以一起去找農委會主委陳吉仲「討蛋」。

曾銘宗指出，陳吉仲過年前一再保證供蛋無虞，後又在自己臉書證實，目前每天缺蛋數量150萬至200萬顆，自己打臉自己，政府威信掃地。

他也提到，國內生產資訊系統早已建立，去年中因禽流感大量撲殺雞隻，12月中旬開始缺蛋，政府應早已掌握資運，為何反應這麼慢？是在忙著開放福島農、水產品進口？事前未掌握資訊，事後應對無方，農委會何時才能解決缺蛋和蛋價過高的問題？

藍委謝衣鳯說，最愛補貼政策的陳吉仲，竟無法在飼料上漲之初，就補貼雞農，導致現在產生一連串供應問題。政府今年才開始降低黃豆、小麥、玉米營業稅，讓飼料價格可降到0.6元，對沒有雞的蛋農而言，根本緩不濟急。呼籲農委會不要再把自己當成全能上帝，把手伸出市場，讓市場自行調節決定。

藍委吳怡玎指出，目前在超商一顆蛋價格約新台幣12元，若以日本網購網站查詢日本的雞蛋零售價，一顆平均才新台幣5元。她建議可仿效日本，以稻米作為部分飼料來源，能減少對國際原物料的依賴，當設備技術改進後，產蛋率提高，大家都受益。

農委會 陳吉仲 日本

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