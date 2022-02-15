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王陽明、蔡詩芸獨照暗藏魔鬼細節！同款珠寶大曬恩愛
明星夫妻擋王陽明與蔡詩芸兩人感情超甜蜜，也經常大方在IG互相放閃，近日兩人更分別在自己IG分享配戴同款斐登（FRED）珠寶Force 10系列手環的照片。這款手環是靈感來自FRED品牌創辦人之子Henry Samuel獻給愛妻的經典設計。兩人雖然同款但分別單獨入鏡，而且一個室內一個戶外拍攝展現迥異的風格，真正地實踐在相愛中互相保有自我的穿搭風格。
品牌創辦人Fred Samuel的長子Henry Samuel是一位帆船運動冠軍，航海的帆船繩纜纏繞為手鍊送給愛妻，成為第一款Force 10手鍊的靈感來源。自1966年問世以來，Force 10手環以現代感的運動風風靡全球，簡潔俐落的線條搭配帆船繩纜纏繞設計手鍊和帆船鍊扣，象徵無懼風浪和對彼此堅毅的心，近來更首度推出Force 10 XL 系列全新超大款，豐富的款式和完整的尺寸選擇滿足所有人的需求：可更換的繩纜讓手鍊更具個性，項鍊與戒指的搭配更凸顯出鍊釦的雋永美感。
蔡詩芸除了配戴和王陽明同款的Force 10手鍊，也同時演繹了品牌另一經典Sain de Sucre寶石系列。這是FRED為慶祝品牌創立75周年而於2011年推出的珠寶，創作靈感來自巴西凸圓形的山脈，Pain de Sucre意為「糖塊」，在珠寶術語中指的就是能展現寶石的光芒和強度的凸圓形切割，因此設計上以展現熱情奔放彩色為主，特殊設計的戒台上可自由更換喜愛的寶石，多重的配搭方式將配戴珠寶的樂趣提升到全新的境界。
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