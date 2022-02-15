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王陽明、蔡詩芸獨照暗藏魔鬼細節！同款珠寶大曬恩愛

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
王陽明與蔡詩芸配戴同款的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊。圖／摘自IG
王陽明與蔡詩芸配戴同款的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊。圖／摘自IG

明星夫妻擋王陽明與蔡詩芸兩人感情超甜蜜，也經常大方在IG互相放閃，近日兩人更分別在自己IG分享配戴同款斐登（FRED）珠寶Force 10系列手環的照片。這款手環是靈感來自FRED品牌創辦人之子Henry Samuel獻給愛妻的經典設計。兩人雖然同款但分別單獨入鏡，而且一個室內一個戶外拍攝展現迥異的風格，真正地實踐在相愛中互相保有自我的穿搭風格。

品牌創辦人Fred Samuel的長子Henry Samuel是一位帆船運動冠軍，航海的帆船繩纜纏繞為手鍊送給愛妻，成為第一款Force 10手鍊的靈感來源。自1966年問世以來，Force 10手環以現代感的運動風風靡全球，簡潔俐落的線條搭配帆船繩纜纏繞設計手鍊和帆船鍊扣，象徵無懼風浪和對彼此堅毅的心，近來更首度推出Force 10 XL 系列全新超大款，豐富的款式和完整的尺寸選擇滿足所有人的需求：可更換的繩纜讓手鍊更具個性，項鍊與戒指的搭配更凸顯出鍊釦的雋永美感。

蔡詩芸除了配戴和王陽明同款的Force 10手鍊，也同時演繹了品牌另一經典Sain de Sucre寶石系列。這是FRED為慶祝品牌創立75周年而於2011年推出的珠寶，創作靈感來自巴西凸圓形的山脈，Pain de Sucre意為「糖塊」，在珠寶術語中指的就是能展現寶石的光芒和強度的凸圓形切割，因此設計上以展現熱情奔放彩色為主，特殊設計的戒台上可自由更換喜愛的寶石，多重的配搭方式將配戴珠寶的樂趣提升到全新的境界。

Force 10 XL 18K玫瑰金帆船鍊扣手鍊，63萬3,900元。圖／斐登提供
Force 10 XL 18K玫瑰金帆船鍊扣手鍊，63萬3,900元。圖／斐登提供
Force 10經典帆船鍊扣18K白金鑲鑽戒指，28萬5,100元。圖／斐登提供
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蔡詩芸配戴的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊與Pain de Sucre系列珠寶。圖／摘自IG ＠dizzydizzo
蔡詩芸配戴的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊與Pain de Sucre系列珠寶。圖／摘自IG ＠dizzydizzo
FRED Force 10 Baguette玫瑰金手環镶嵌對稱式切割及明亮式切割鑽石，380萬7,900元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Baguette玫瑰金手環镶嵌對稱式切割及明亮式切割鑽石，380萬7,900元。圖／斐登提供
王陽明配戴與蔡詩芸同款的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊。圖／摘自IG ＠sunnyboyyy
王陽明配戴與蔡詩芸同款的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊。圖／摘自IG ＠sunnyboyyy
Force 10 經典帆船鍊扣粉紅剛玉手鍊，23萬5,100元。圖／斐登提供
Force 10 經典帆船鍊扣粉紅剛玉手鍊，23萬5,100元。圖／斐登提供
Force 10 18K白金藍寶石帆船鍊扣手鍊，25萬2,600元。圖／斐登提供
Force 10 18K白金藍寶石帆船鍊扣手鍊，25萬2,600元。圖／斐登提供
FRED Pain de Sucre高級珠寶系列丹泉石、海水藍寶鑽石項鍊，347萬6,100元。圖／斐登提供
FRED Pain de Sucre高級珠寶系列丹泉石、海水藍寶鑽石項鍊，347萬6,100元。圖／斐登提供
蔡詩芸配戴的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊與Pain de Sucre系列珠寶。圖／摘自IG ＠dizzydizzo
蔡詩芸配戴的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊與Pain de Sucre系列珠寶。圖／摘自IG ＠dizzydizzo
蔡詩芸配戴的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊與Pain de Sucre系列珠寶。圖／摘自IG ＠dizzydizzo
蔡詩芸配戴的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊與Pain de Sucre系列珠寶。圖／摘自IG ＠dizzydizzo
王陽明配戴與蔡詩芸同款的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊。圖／摘自IG ＠sunnyboyyy
王陽明配戴與蔡詩芸同款的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊。圖／摘自IG ＠sunnyboyyy
FRED Pain de Sucre系列可變換式玫瑰碧璽鑽石戒指，81萬1,900元。圖／斐登提供
FRED Pain de Sucre系列可變換式玫瑰碧璽鑽石戒指，81萬1,900元。圖／斐登提供
蔡詩芸配戴的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊與Pain de Sucre系列珠寶。圖／摘自IG ＠dizzydizzo
蔡詩芸配戴的FRED珠寶FORCE 10系列手鍊與Pain de Sucre系列珠寶。圖／摘自IG ＠dizzydizzo
FRED Pain de Sucre高級珠寶系列丹泉石鑽石耳環，75萬1,400元。圖／斐登提供
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