王陽明、蔡詩芸獨照暗藏魔鬼細節！同款珠寶大曬恩愛

明星夫妻擋王陽明與蔡詩芸兩人感情超甜蜜，也經常大方在IG互相放閃，近日兩人更分別在自己IG分享配戴同款斐登（FRED）珠寶Force 10系列手環的照片。這款手環是靈感來自FRED品牌創辦人之子Henry Samuel獻給愛妻的經典設計。兩人雖然同款但分別單獨入鏡，而且一個室內一個戶外拍攝展現迥異的風格，真正地實踐在相愛中互相保有自我的穿搭風格。

品牌創辦人Fred Samuel的長子Henry Samuel是一位帆船運動冠軍，航海的帆船繩纜纏繞為手鍊送給愛妻，成為第一款Force 10手鍊的靈感來源。自1966年問世以來，Force 10手環以現代感的運動風風靡全球，簡潔俐落的線條搭配帆船繩纜纏繞設計手鍊和帆船鍊扣，象徵無懼風浪和對彼此堅毅的心，近來更首度推出Force 10 XL 系列全新超大款，豐富的款式和完整的尺寸選擇滿足所有人的需求：可更換的繩纜讓手鍊更具個性，項鍊與戒指的搭配更凸顯出鍊釦的雋永美感。