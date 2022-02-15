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史上最辣孕婦蕾哈娜強碰最美三寶媽 紫水晶耳環比大顆

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕾哈娜與布蕾克萊芙莉不約而同以「紫綠配」撞色配戴紫水晶耳環出席公開活動。圖／摘自IG
蕾哈娜與布蕾克萊芙莉不約而同以「紫綠配」撞色配戴紫水晶耳環出席公開活動。圖／摘自IG

身兼偶像、歌手、女演員和設計師的蕾哈娜（Rihanna）自從本月宣布懷孕以來，接連大方露肚出席公開場合，打破傳統孕婦保守以遮肚為原則的穿搭，無愧受封史上最辣時尚孕婦。日前她出席自創美妝品牌Fenty Beauty & Fenty Skin活動，身穿背面全裸的絲狀圍裹褲裝，顏色從上半身的鮮綠色漸層變化到小腿的紫色，再次大方秀出性感孕肚。而搭配貴氣珠寶向來毫不手軟的蕾哈娜，除了滿手Messika的鑽戒和紫水晶開放式手鐲，不對稱的長髮下露出一對超級巨大的蕭邦（CHOPARD）Temptations系列紫水晶耳環，橢圓形紫水晶主石總重15.41克拉，華麗貴氣。

巧的是，已經身為三寶媽的好萊塢女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）近日在百老匯音樂劇公演紅毯上，也選擇了和蕾哈娜一樣選擇了撞色的「紫綠配」並配戴一對超巨大的紫水晶耳環。這款垂墜的紫水晶流蘇的耳環來自她長期合作的明星珠寶飾設計師Lorraine Schwartz。布蕾克萊芙莉的「紫綠配」藏在細節裡：一身紫色腰部挖空套裝，搭配兩顆巨大的紫水晶主石耳環周圍珠裝飾綠色寶石，手上鑽戒則混搭了兩只螢光藍綠色調的帕拉伊巴碧璽，完美的紅毯曝光再次贏得時尚人士一致好評。

布蕾克萊芙莉以紫水晶耳環搭配帕拉伊巴碧璽戒指。圖／摘自IG @blakelively
布蕾克萊芙莉以紫水晶耳環搭配帕拉伊巴碧璽戒指。圖／摘自IG @blakelively
布蕾克萊芙莉配戴Lorraine Schwartz紫水晶耳環與帕拉伊巴碧璽戒指。圖／摘自IG @blakelively
布蕾克萊芙莉配戴Lorraine Schwartz紫水晶耳環與帕拉伊巴碧璽戒指。圖／摘自IG @blakelively
蕾哈娜配戴蕭邦 Temptations系列獲公平採礦認證之耳環，鑲嵌一對總15.41克拉橢圓形紫水晶、3.26克拉梨形紫水晶、16.57克拉紫水晶和2.87克拉鑽石以及粉紅色鑽石。圖／蕭邦提供
蕾哈娜配戴蕭邦 Temptations系列獲公平採礦認證之耳環，鑲嵌一對總15.41克拉橢圓形紫水晶、3.26克拉梨形紫水晶、16.57克拉紫水晶和2.87克拉鑽石以及粉紅色鑽石。圖／蕭邦提供
蕾哈娜配戴蕭邦紫水晶耳環出席Fenty Beauty & Fenty Skin活動。圖／摘自IG @fentybeauty
蕾哈娜配戴蕭邦紫水晶耳環出席Fenty Beauty & Fenty Skin活動。圖／摘自IG @fentybeauty
蕾哈娜配戴蕭邦紫水晶耳環出席Fenty Beauty & Fenty Skin活動。圖／摘自IG @fentybeauty
蕾哈娜配戴蕭邦紫水晶耳環出席Fenty Beauty & Fenty Skin活動。圖／摘自IG @fentybeauty
蕾哈娜配戴蕭邦紫水晶耳環出席Fenty Beauty & Fenty Skin活動。圖／蕭邦提供
蕾哈娜配戴蕭邦紫水晶耳環出席Fenty Beauty & Fenty Skin活動。圖／蕭邦提供
布蕾克萊芙莉配戴Lorraine Schwartz紫水晶耳環與帕拉伊巴碧璽戒指。圖／摘自IG @blakelively
布蕾克萊芙莉配戴Lorraine Schwartz紫水晶耳環與帕拉伊巴碧璽戒指。圖／摘自IG @blakelively
布蕾克萊芙莉配戴Lorraine Schwartz紫水晶耳環與帕拉伊巴碧璽戒指。圖／摘自IG @blakelively
布蕾克萊芙莉配戴Lorraine Schwartz紫水晶耳環與帕拉伊巴碧璽戒指。圖／摘自IG @blakelively

孕婦 珠寶

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