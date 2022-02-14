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32年「西華飯店」明熄燈 買麵送紀念品、員工集體致謝

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
西華飯店將於2月15日結束32年的經營歲月。圖／西華提供
西華飯店將於2月15日結束32年的經營歲月。圖／西華提供

已經有32年歷史的台北老字號飯店「西華飯店」，即將於2月15日正式劃下休止符。為了感謝粉絲們多年以來的支持，西華員工將於15日下午共同於大門前鞠躬道謝，另外當日預購牛肉麵禮盒的顧客，也將獲得紀念贈禮。

成立於1990年的台北西華飯店，當時以「提供如同家人般的親切服務」而著稱，不僅受到許多民眾喜愛，包括柴契爾夫人、老布希總統夫婦、李安、郭富城、周潤發等政要影視名人都曾入住，是台北代表性的星級飯店之一，更是西華集團的起家厝。但是受到疫情衝擊，儘管積極重金翻修、推出外帶方案等因應措施，最終仍決定申請危老重建，於2月15日結束營業。

為了感謝顧客多年以來的支持，西華預計將於15日下午送完最後一名退房房客後，共同鞠躬致謝。另外西華飯店自即日起也於線上推出牛肉麵、鮑魚雞腿麵的常溫包，藉此方便民眾重溫記憶；訂購且於2月15日當天於現場領取者，也將獲得西華筆組、沐浴品組、馬克杯等不同的西華紀念品。

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