「一心一罩」 新推1歲前寶寶專用「嫩嬰口罩」

許多母親從懷孕開始就陸續準備孩子未來的生活必需品，但是1歲前可使用的醫用防疫口罩難找，尤其對抗病毒侵害的最大關鍵就是口罩的密合度。「一心一罩」新推出適合亞洲臉型刀模3D立體版型剪裁、完美貼合嫩嬰臉龐的親膚口罩，針對透氣、高密合度、親膚性等3個要點進行強化，提供嫩肌的小寶貝們舒適配戴與完整防護，「一心一罩」親子口罩0～1歲嫩嬰款原創印花10入售價199元、柔霧撞色耳帶款10入售價149元。

來自 BEVY C.敏弱肌專用品牌結合國際醫療大廠YTG易廷所共同創立的「一心一罩」致力於成為婦幼防疫的堅強後盾，對於尚未能施打新冠疫苗的幼童族群特別關注，打造不同年齡層適用的醫用口罩。最新推出的嫩嬰款式，口罩裏層使用親膚的類蠶絲材質，搭配獨家奈米科技3um透氣過濾膜，是擁有CNS14774、CNS14775國家標準之性能規格要求的雙鋼印3D醫用口罩，並使用亞洲臉型刀模，完美服貼鼻樑。目前「一心一罩」旗下包括0～12歲孩童醫用口罩以及多款成人口罩，同時提醒家長留意，3個月以下的嫩嬰請由醫師建議外出是否需要配戴口罩。

「一心一罩」專門針對亞洲臉型推出3D立體設計，鼻樑也保留鼻前置空間，降低孩童發育中的鼻樑負擔；耳帶繩選用「蜜桃絨耳線」，讓整體配戴兼具高貼合度與無壓感受。