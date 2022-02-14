香奈兒全新頂級珠寶1932系列 重置日月星的璀璨軌跡

香奈兒（CHANEL）發表全新「1932」頂級珠寶系列，在香奈兒女士推出第一個珠寶創作「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列九十週年之際，由珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguéreau從傳奇原創中汲取靈感，共77件嶄新創作，向香奈兒女士當年大膽創新的天文意象、純粹線條與解放身體自由等設計元素致敬。「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等三大符碼來忠實傳達設計理念。宇宙萬物都閃爍獨有的光芒，」Patrice Leguéreau說。

「1932」頂級珠寶是一趟超越空間與時間的旅行，隨著身體姿態所產生的律動節奏，各種天文符碼造型能自由纏繞及服貼於肌膚上：率先曝光的Allure Céleste項鍊就是系列集大成之作，將星辰、月亮、太陽匯聚一起：迷人的五芒星向「Bijoux de Diamants」的經典原創致敬，約55.55克拉深遂緻藍的橢圓形切割藍寶石點出宇宙的意象，一彎淺月隱藏在可拆下做為胸針配戴造型光圈內，垂綴著的閃耀光芒賴自一枚8.05克拉Type IIa DFL的梨形切割鑽石，項鍊上一排鑽石亦能纏繞成手鍊、或縮短項鍊長度，這些可轉換式設計體現香奈兒女士的跨時代概念：希望賦予女性配戴珠寶的自由。

香奈兒女士在1932年之際，受倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）的邀請，以女性服裝設計師的身份，跨界為珠寶注入全新的創意活力。她的珠寶作品與時裝設計有異曲同工之妙，在目前史料可辨識作品之中，即有22件運用許多彗星、月亮與太陽等天文意象。最顛覆的是，珠寶展覽在香奈兒女士位於巴黎的私人豪宅中舉辦，香奈兒女士以人台展示珠寶配戴起來的樣子，而不是讓人鑑賞靜靜躺在珠寶盒裡的寶石 – 對她來說，配戴珠寶的人，才是珠寶生命力的來源。

創作「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列時，香奈兒女士選擇了自由這個概念。女性以自己喜愛的方式享受自由、不受阻礙地恣意活動、隨心選擇配戴能襯托性格的珠寶，而不只是展示鑽石的模特兒。女性可自行決定是否要運用月亮搭配羽毛、或是用流蘇點綴蝴蝶結；混搭太陽與彗星及月亮，模糊日與夜的界線；也可將項鍊隨意變化成三環手鍊、將圖騰拆卸作為胸針配戴。為了不箝制女性活動的自由度，香奈兒女士更大膽捨棄扣環，讓系列呈現出前所未見穿搭的無限可能，也是史上首次以女性為出發點所設計的作品。