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香奈兒全新頂級珠寶1932系列 重置日月星的璀璨軌跡

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
1932頂級珠寶系列中的Allure Céleste項鍊，定位中央主石於月亮圖騰上。圖／香奈兒提供
1932頂級珠寶系列中的Allure Céleste項鍊，定位中央主石於月亮圖騰上。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）發表全新「1932」頂級珠寶系列，在香奈兒女士推出第一個珠寶創作「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列九十週年之際，由珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguéreau從傳奇原創中汲取靈感，共77件嶄新創作，向香奈兒女士當年大膽創新的天文意象、純粹線條與解放身體自由等設計元素致敬。「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等三大符碼來忠實傳達設計理念。宇宙萬物都閃爍獨有的光芒，」Patrice Leguéreau說。

「1932」頂級珠寶是一趟超越空間與時間的旅行，隨著身體姿態所產生的律動節奏，各種天文符碼造型能自由纏繞及服貼於肌膚上：率先曝光的Allure Céleste項鍊就是系列集大成之作，將星辰、月亮、太陽匯聚一起：迷人的五芒星向「Bijoux de Diamants」的經典原創致敬，約55.55克拉深遂緻藍的橢圓形切割藍寶石點出宇宙的意象，一彎淺月隱藏在可拆下做為胸針配戴造型光圈內，垂綴著的閃耀光芒賴自一枚8.05克拉Type IIa DFL的梨形切割鑽石，項鍊上一排鑽石亦能纏繞成手鍊、或縮短項鍊長度，這些可轉換式設計體現香奈兒女士的跨時代概念：希望賦予女性配戴珠寶的自由。

香奈兒女士在1932年之際，受倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）的邀請，以女性服裝設計師的身份，跨界為珠寶注入全新的創意活力。她的珠寶作品與時裝設計有異曲同工之妙，在目前史料可辨識作品之中，即有22件運用許多彗星、月亮與太陽等天文意象。最顛覆的是，珠寶展覽在香奈兒女士位於巴黎的私人豪宅中舉辦，香奈兒女士以人台展示珠寶配戴起來的樣子，而不是讓人鑑賞靜靜躺在珠寶盒裡的寶石 – 對她來說，配戴珠寶的人，才是珠寶生命力的來源。

創作「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列時，香奈兒女士選擇了自由這個概念。女性以自己喜愛的方式享受自由、不受阻礙地恣意活動、隨心選擇配戴能襯托性格的珠寶，而不只是展示鑽石的模特兒。女性可自行決定是否要運用月亮搭配羽毛、或是用流蘇點綴蝴蝶結；混搭太陽與彗星及月亮，模糊日與夜的界線；也可將項鍊隨意變化成三環手鍊、將圖騰拆卸作為胸針配戴。為了不箝制女性活動的自由度，香奈兒女士更大膽捨棄扣環，讓系列呈現出前所未見穿搭的無限可能，也是史上首次以女性為出發點所設計的作品。

「1932」延續香奈兒女士為當代女性勾勒出的珠寶星圖，重新聚焦原作中的各種星體符碼，並注入多彩的色調。除了讓人搶先一窺其奧妙的Allure Céleste項鍊，未來將陸續曝光的新作也相當令人期待。

Allure Céleste項鍊，白金鑲嵌1顆重約55.55克拉橢圓形切割藍寶石、1顆重約8.05克拉D FL（Type IIa）梨形切割鑽石、1顆重約2.52克拉D FL （Type IIa）圓形切割鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊，白金鑲嵌1顆重約55.55克拉橢圓形切割藍寶石、1顆重約8.05克拉D FL（Type IIa）梨形切割鑽石、1顆重約2.52克拉D FL （Type IIa）圓形切割鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊，白金鑲嵌1顆重約55.55克拉橢圓形切割藍寶石、1顆重約8.05克拉D FL（Type IIa）梨形切割鑽石、1顆重約2.52克拉D FL （Type IIa）圓形切割鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊，白金鑲嵌1顆重約55.55克拉橢圓形切割藍寶石、1顆重約8.05克拉D FL（Type IIa）梨形切割鑽石、1顆重約2.52克拉D FL （Type IIa）圓形切割鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供
1932頂級珠寶系列中的Allure Céleste項鍊，定位中央主石於彗星圖騰上。圖／香奈兒提供
1932頂級珠寶系列中的Allure Céleste項鍊，定位中央主石於彗星圖騰上。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊，白金鑲嵌1顆重約55.55克拉橢圓形切割藍寶石、1顆重約8.05克拉D FL（Type IIa）梨形切割鑽石、1顆重約2.52克拉D FL （Type IIa）圓形切割鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供
Allure Céleste項鍊，白金鑲嵌1顆重約55.55克拉橢圓形切割藍寶石、1顆重約8.05克拉D FL（Type IIa）梨形切割鑽石、1顆重約2.52克拉D FL （Type IIa）圓形切割鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供

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