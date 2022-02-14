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有夾酸黃瓜和肉片 MOSCHINO推出不能吃的時尚漢堡包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。圖／MOSCHINO提供
熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。圖／MOSCHINO提供

向來搞怪不遺餘力的MOSCHINO在今年春季系列推出了許多以食物為靈感的新設計，熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。

其中引起最多網友討論的，絕對就是當中的一款漢堡鍊帶包，這款包擁有幾乎百分百還原的漢堡外型，只是尺寸更大。特別選用了壓克力透明亮片和鑽飾裝飾漢堡麵包和內夾的生菜、肉片和酸黃瓜等，讓漢堡閃閃發亮，可愛又搶眼。隨包搭配的鍊帶可以拆下，無論是放在家裡當擺飾或是配戴出門都會成為最大的焦點。

此外，同系列還有印有漢堡圖樣的外帶紙袋造型包、搭配吸管的飲料造型包，而吃速食少不了的番茄醬量包也變成耳環，逼真的外觀實在是太萌啦！如果還看不夠，還有荷包蛋吊飾手鍊跟項鍊，總之整個系列充滿了我們熟悉的美式飲食文化，也巧妙讓穿搭增添更多好玩、幽默的風格。

熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。圖／MOSCHINO提供
熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。圖／MOSCHINO提供
熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。記者／吳曉涵攝影
熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。記者／吳曉涵攝影
吃速食少不了的番茄醬量包也變成耳環。圖／MOSCHINO提供
吃速食少不了的番茄醬量包也變成耳環。圖／MOSCHINO提供
熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。圖／MOSCHINO提供
熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。圖／MOSCHINO提供
印有漢堡圖樣的外帶紙袋造型包。記者／吳曉涵攝影
印有漢堡圖樣的外帶紙袋造型包。記者／吳曉涵攝影
這款包擁有幾乎百分百還原的漢堡外型，只是尺寸更大。特別選用了壓克力透明亮片和鑽飾裝飾漢堡麵包和內夾的生菜、肉片和酸黃瓜等，讓漢堡閃閃發亮，可愛又搶眼。記者／吳曉涵攝影
這款包擁有幾乎百分百還原的漢堡外型，只是尺寸更大。特別選用了壓克力透明亮片和鑽飾裝飾漢堡麵包和內夾的生菜、肉片和酸黃瓜等，讓漢堡閃閃發亮，可愛又搶眼。記者／吳曉涵攝影
吃速食少不了的番茄醬量包也變成耳環。記者／吳曉涵攝影
吃速食少不了的番茄醬量包也變成耳環。記者／吳曉涵攝影
熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。圖／MOSCHINO提供
熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。圖／MOSCHINO提供
其中引起最多網友討論的，絕對就是當中的一款漢堡鍊帶包。圖／MOSCHINO提供
其中引起最多網友討論的，絕對就是當中的一款漢堡鍊帶包。圖／MOSCHINO提供
這款包擁有幾乎百分百還原的漢堡外型，只是尺寸更大。特別選用了壓克力透明亮片和鑽飾裝飾漢堡麵包和內夾的生菜、肉片和酸黃瓜等，讓漢堡閃閃發亮，可愛又搶眼。記者吳曉涵／攝影
這款包擁有幾乎百分百還原的漢堡外型，只是尺寸更大。特別選用了壓克力透明亮片和鑽飾裝飾漢堡麵包和內夾的生菜、肉片和酸黃瓜等，讓漢堡閃閃發亮，可愛又搶眼。記者吳曉涵／攝影
向來搞怪不遺餘力的MOSCHINO在今年春季系列推出了許多以食物為靈感的新設計，熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。圖／MOSCHINO提供
向來搞怪不遺餘力的MOSCHINO在今年春季系列推出了許多以食物為靈感的新設計，熱愛速食文化的創意總監Jeremy Scott這次把漢堡、外帶紙袋、番茄醬等幻化為造型包款或是飾品、衣服上的印花等，展現十足趣味。圖／MOSCHINO提供
還有荷包蛋吊飾手鍊跟項鍊。記者吳曉涵／攝影
還有荷包蛋吊飾手鍊跟項鍊。記者吳曉涵／攝影

漢堡 速食 吸管

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