快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甜鹹交錯！頌丹樂「泰Q餅」吃得到泰奶、金沙雙口味

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頌丹樂推出「頌丹樂泰Ｑ餅雙重奏禮盒」，內含「泰濃郁奶茶、濃郁金沙」等2種口味的泰Ｑ餅。圖／頌丹樂提供
頌丹樂推出「頌丹樂泰Ｑ餅雙重奏禮盒」，內含「泰濃郁奶茶、濃郁金沙」等2種口味的泰Ｑ餅。圖／頌丹樂提供

來自泰國、曾經獲得米其林一星肯定的「頌丹樂」（Somtum Der Taiwan），除了透過外帶外送餐點以度過疫情外，也積極與7-11、牧山丘等品牌推出聯名商品。此次頌丹樂特別以泰國料理常見元素，打造「泰濃郁奶茶口味泰Ｑ餅」、「濃郁金沙口味泰Ｑ餅」等2款甜食，為民眾帶來各具風味的泰式滋味。

自2020年10月登台的「頌丹樂」，主打泰國東北伊善地區的特色餐點，包括綠咖喱雞、瑪斯曼牛肉、冬蔭功泰熱湯等餐點均是店內的人氣餐點。本次頌丹樂所推出的「頌丹樂泰Ｑ餅雙重奏禮盒」，使用在地精選雞蛋、奶油、奶粉製作，奶香濃郁，同時餅體內也加入餅乾、杏仁角等元素，增添口感與風味。其中「泰濃郁奶茶口味泰Ｑ餅」使用了泰國奶茶製作，有著優雅茶香；「濃郁金沙口味泰Ｑ餅」則是加入鹹蛋黃，帶來鹹甜交錯的滋味，每盒各口味各1包，每包12入，單盒售價350元。

除了點心之外，頌丹樂自去年起與7-11聯名推出「香辣打拋豬肉飯」、「香辣打拋雞拌麵」及「香辣打拋雞熱壓吐司」等微波食品，方便民眾購買。另外也與華元食品推出「波的多頌丹樂瑪斯曼紅咖哩風味、泰式冬蔭功湯風味」，並有「頌丹樂x牧山丘聯名泰奶生乳捲」、「頌丹樂x牧山丘聯名泰奶巴斯克蛋糕」等聯名產品。頌丹樂也預告，將於3月推出經典菜色的冷凍料理包，方便民眾在家享用。

泰國 奶茶

延伸閱讀

紐約攻擊泰國模特兒嫌犯落網 前科累累 曾一日被捕16次

人氣拉麵「鬼金棒」要漲價 網友反開心：希望人少點

駐泰代表處捐贈200台製氧機 盼助泰國度過疫情

元宵節湯圓吃起來！「桂冠」12款包餡湯圓一次看，線上扭蛋機再抽10000元圓夢金

相關新聞

32年「西華飯店」明熄燈 買麵送紀念品、員工集體致謝

已經有32年歷史的台北老字號飯店「西華飯店」，即將於2月15日正式劃下休止符。為了感謝粉絲們多年以來的支持，西華員工將於...

花198元成台積電股東 家樂福福袋頭獎開出得主僅21歲

家樂福今年線上、門市分別推出新年福袋，實體通路每份售價198元，線上購物免排隊搶先預購福袋每份售價也只要288元，主打股...

「一心一罩」 新推1歲前寶寶專用「嫩嬰口罩」

許多母親從懷孕開始就陸續準備孩子未來的生活必需品，但是1歲前可使用的醫用防疫口罩難找，尤其對抗病毒侵害的最大關鍵就是口罩...

香奈兒全新頂級珠寶1932系列 重置日月星的璀璨軌跡

香奈兒（CHANEL）發表全新「1932」頂級珠寶系列，在香奈兒女士推出第一個珠寶創作「Bijoux de Diaman...

桃園購物中心情人節人氣旺 一站式浪漫單日業績增1倍

今天是一年一度西洋情人節，大江、台茂購物中心及百貨公司推出西洋情人節優惠促銷活動，疫情當前，一些情侶、夫妻約會、購買情人...

有夾酸黃瓜和肉片 MOSCHINO推出不能吃的時尚漢堡包

向來搞怪不遺餘力的MOSCHINO在今年春季系列推出了許多以食物為靈感的新設計，熱愛速食文化的創意總監Jeremy Sc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。