甜鹹交錯！頌丹樂「泰Q餅」吃得到泰奶、金沙雙口味

來自泰國、曾經獲得米其林一星肯定的「頌丹樂」（Somtum Der Taiwan），除了透過外帶外送餐點以度過疫情外，也積極與7-11、牧山丘等品牌推出聯名商品。此次頌丹樂特別以泰國料理常見元素，打造「泰濃郁奶茶口味泰Ｑ餅」、「濃郁金沙口味泰Ｑ餅」等2款甜食，為民眾帶來各具風味的泰式滋味。

自2020年10月登台的「頌丹樂」，主打泰國東北伊善地區的特色餐點，包括綠咖喱雞、瑪斯曼牛肉、冬蔭功泰熱湯等餐點均是店內的人氣餐點。本次頌丹樂所推出的「頌丹樂泰Ｑ餅雙重奏禮盒」，使用在地精選雞蛋、奶油、奶粉製作，奶香濃郁，同時餅體內也加入餅乾、杏仁角等元素，增添口感與風味。其中「泰濃郁奶茶口味泰Ｑ餅」使用了泰國奶茶製作，有著優雅茶香；「濃郁金沙口味泰Ｑ餅」則是加入鹹蛋黃，帶來鹹甜交錯的滋味，每盒各口味各1包，每包12入，單盒售價350元。

除了點心之外，頌丹樂自去年起與7-11聯名推出「香辣打拋豬肉飯」、「香辣打拋雞拌麵」及「香辣打拋雞熱壓吐司」等微波食品，方便民眾購買。另外也與華元食品推出「波的多頌丹樂瑪斯曼紅咖哩風味、泰式冬蔭功湯風味」，並有「頌丹樂x牧山丘聯名泰奶生乳捲」、「頌丹樂x牧山丘聯名泰奶巴斯克蛋糕」等聯名產品。頌丹樂也預告，將於3月推出經典菜色的冷凍料理包，方便民眾在家享用。