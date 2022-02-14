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韓國影帝朱智勳與珉豪 擔任百齡罈全新代言人

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
朱智勳與珉豪攜手與百齡罈一同開啟嶄新時光篇章。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
朱智勳與珉豪攜手與百齡罈一同開啟嶄新時光篇章。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

風靡全球，同時也是全歐洲最暢銷的蘇格蘭威士忌品牌百齡罈，2022年由韓國影帝朱智勳與人氣天團SHINEE的珉豪，擔任全新品牌代言人。原本就是摯友的兩人，在全新品牌形象廣告中相聚共飲百齡罈，展現自信帥氣的品酩風格。

因《與神同行》《屍戰朝鮮》紅遍全球的朱智勳，與新生代竄紅的SHINEE珉豪，充滿默契的兩人攜手與百齡罈一同開啟嶄新時光篇章。兩人不約而同的選擇了備受威士忌行家喜愛的百齡罈30年蘇格蘭威士忌，為最鍾愛的酒款之一。

百齡罈30年蘇格蘭威士忌的醇厚柔和與優雅含蓄的香氣，是世上絕無僅有的極品高年份威士忌。該酒款連連獲得2018、2020及2021年ISC 國際烈酒競賽金獎、2018年IWSC 國際葡萄酒暨烈酒競賽金獎，被威士忌雜誌（Whisky Magazine）評為世界最推崇的威士忌之一。

獲獎無數的百齡罈17年金獎風味，則最適合與好朋友一起飲用，享受珍貴的美好放鬆時光。百齡罈17年更被知名威士忌評論家Johnny Mccormick盛讚為「隨時都能完美享受的傑出高年份酒款」。

品酩時舌尖綻放醇順的歐洲橡木與煙燻蜂蜜香，迴盪令人驚豔的清甜尾韻，不僅為威士忌行家心頭摯愛，更七度奪得TSWM蘇格蘭威士忌大師競賽金獎肯定，屢屢斬獲2020及2021年ISC國際烈酒競賽金獎，再再證明17年歲月工藝沉澱造就的美好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國影帝朱智勳與珉豪，一同擔任百齡罈全新品牌代言人。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
韓國影帝朱智勳與珉豪，一同擔任百齡罈全新品牌代言人。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
原本就是摯友的朱智勳與珉豪，在全新品牌形象廣告中，展現自信帥氣的品酩風格。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
原本就是摯友的朱智勳與珉豪，在全新品牌形象廣告中，展現自信帥氣的品酩風格。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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