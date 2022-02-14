頂呱呱攜老干媽 推出「干媽的辣雞」限量兌換

FunNow身為情侶約會預訂最愛用的App，這次變身愛情諸葛亮，撮合炸雞品牌頂呱呱吉祥物「阿勇」與傳奇調味料品牌老干媽「陶華碧」女士在一起了。兩品牌跨界合作推出老干媽風味「干媽的辣雞」頂呱呱炸雞雙人套餐，即日起於FunNow的FB粉絲專頁領取優惠碼並完成指定動作，即可前往店家免費兌換，數量有限，邀請大家一同共襄盛舉這樁好的姻緣。

對情侶來說，不論是挑選餐廳或約會地點，只要滑滑手機就可以在FunNow即時預訂，因此，FunNow也被網友封為「約會神器」。

今年情人節，FunNow推出「發春計畫」，推薦一系列情人節過節點子，包括可以喝點小酒享受微醺感的餐酒館、浪漫破表的景觀餐廳、適合情侶手作禮物的金工課程等，最後再以頂呱呱與老干媽的品牌聯名，將發春計畫推向高潮。

從農曆春節開始，頂呱呱的阿勇開始在社群上對老干媽的陶華碧女士展開一系列的求愛計畫，從Tinder配對到私訊聊天，頂呱呱阿勇更是展現一片癡情，獻聲翻唱網路最紅暈船神曲「走在建國路上但後座少ㄌ泥」，最後終於在愛情諸葛亮FunNow的撮合下，成功擄獲老干媽的真心，兩人攜手在2月14日推出老干媽風味「干媽的辣雞」頂呱呱炸雞雙人套餐。

「干媽的辣雞」是頂呱呱首度嘗試跨界合作口味的炸雞，搭上紅到世界的傳奇調味料品牌老干媽辣醬，即將成為這次情人節最火辣的美食話題。

頂呱呱阿勇與老干媽陶華碧的系列戀愛故事引發網友關注，不少網友也在FunNow於社群網站發布的阿勇暗戀進度中助攻，像是建議阿勇可送什麼禮物給干媽、建議約會地點或是幫兩人的孩子取名等，引發話題討論。