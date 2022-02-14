MyMusic推線上慕夏特展主題歌單 眾多捷克大師齊聚一堂

捷克國寶藝術家「慕夏」以繾綣柔美的「線條」風格深刻影響後世藝術，「永恆慕夏-線條的魔術」特展是慕夏畫展睽違十年再次來台，高達200件以上的展件包含多幅原作、早期手稿、收藏品，以及受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們作品，目前已於中正紀念堂展出，而這位新藝術大師初期也曾受到音樂的陶冶，作品中也包含豐富的民族色彩。

展覽這次也與台灣大哥大旗下音樂串流平台MyMusic共同合作推出 主題歌單 ，環繞在與捷克及慕夏同期的偉大音樂家，包含同期的捷克知名作曲家德弗札克、楊納傑克與史麥塔納等三人，現在加入MyMusic即可領取 30天免費聽優惠 ，會員登錄不僅可以聽到大師作品，還有機會直接取得特展購票優惠序號，詳細活動辦法請至 MyMusic活動網站 查詢。

楊納傑克 Leos Janácek 。圖／MyMusic提供 德弗札克 Antonín Dvořák。圖／MyMusic提供

其中楊納傑克的作品更融入了大量摩拉維亞與斯拉夫的民俗音樂元素，並運用較為現代的曲風詮釋，因此他得以從同時代歐洲音樂的主流分化出來，成為二十世紀的音樂風格創新者與重要的音樂家之一；而捷克音樂之父－史麥塔納則將捷克的民族面貌和民歌引入音樂創作，成功發揚了捷克民族文化，甚至和捷克的獨立密不可分，交響詩組曲《我的祖國》細膩地演繹了捷克的歷史、傳說故事和景緻，是他最具代表性的作品之一；當中最出名的當屬德弗札克，他曾在「最偉大的捷克人」票選中獲得第8名，其管弦樂作品以民族色彩強烈、音色燦爛多變著稱，並承襲史麥塔納的精神，作品展現出捷克民族音樂的特性，一手創作的《新世界交響曲》更是家喻戶曉，美國名曲〈念故鄉〉就是出自本曲的第二樂章。