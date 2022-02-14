DIOR、Tiffany、寶格麗輪番戴 一姊JLO珠寶盒貴氣開箱
演歌雙棲的好萊塢巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，簡稱JLO）近日宣傳新電影「娶我吧！」（Marry Me）不遺餘力，除了積極出席各大綜藝活動，個人Instagram也不斷更新，每次亮相造型火辣之外貴氣十足，更是每每引爆話題。日前她與劇中飾演她音樂夥伴的當紅拉丁音樂巨星馬盧瑪（Maluma）一起登上美國脫口秀Jimmy Fallon節目現場，以Tiffany傳奇設計師Elsa Peretti的經典High Tide純銀耳環搭配Grace Ling白色繩帶長裙搭短外套，露出毫無一絲贅肉的腰身曲線，引爆驚人的舞台魅力。
顯然JLO對Elsa Peretti情有獨鍾。因為她登上本月份「滾石」（ROLLINGSTON）雜誌封面時，也配戴了這位傳奇設計師最著名的Bone Cuff人骨手環，是設計師以東歐人骨教堂為靈感創作出貼合手腕有機線條的經典之作。她在演出第二天接受Jimmy Fallon訪問時，換上一身鮮紅禮服，再度配戴同款的金質手鐲和金質High Tide耳環耳環。
不過在該片好萊塢的首映紅毯上，JLO收起了火辣的身材換上一身氣質優雅的Giambattista Valli刺繡蕾絲短洋裝，搭配綴滿玫瑰花的手拿包，呼應DIOR以玫瑰花為靈感的Rose Dior Bagatelle鑽石玫瑰耳環和Rose Dior Pré Catelan立體雕刻玫瑰石英玫瑰金戒指，展現雋永清新之美。
天后駕馭不同風格服裝與珠寶的能力也相當了得，在火辣、優雅兩種極端之外，因應冬季，包緊緊的性感也是JLO近期常見的穿搭。在登上訪談節目Today Show時她以裝飾蛇紋圖騰的Roberto Cavalli洋裝展現完美的身材曲線，並搭配寶格麗（BVLGARI）的Serpenti蛇形珠寶和包包。同樣的Cavalli x BVLGARI組合也在日前出現在她的IG上，不過是以金色系的寶格麗珠寶配襯Cavalli的蘇格蘭格紋裝，重新詮釋經典的冬季時尚符碼。
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