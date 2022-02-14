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《南村有歌》重返80年代佳評如潮 演出最終倒數
由聯合數位文創及金色晨曦主辦之《南村有歌》音樂會，邀請多位實力派歌手詮釋，包含卓義峯、林姿吟、舞思愛、陳章健…等人參與演出，固定每周二於南村劇場演出，除了表定歌單外，也融入部分即興表演，每次演出都精心安排不一樣的元素，並且現場Live Band的演奏更成功拉近觀眾與表演者距離。
主題「復刻青春: 我的八零年代」，以1980年代的台北為背景，將台灣80年代的精采刺激，受搖滾樂滋養的一代菁英之作，現場搭配樂團近距離沉浸式演出。讓流行歌曲、大眾文學、電視電影等元素交織出精彩火花，相得益彰，向觀眾呈現了一整個世代的奔放與光芒萬丈。包含致敬台灣80年青春名曲，歌單囊括羅大佑、齊秦、瓊瑤、鄧麗君、張艾嘉…等作品，包含《抉擇》、《梨花淚》、《最愛》…等，重返80年代台灣最不羈奔放的青春歲月。表演結合音樂劇場的總體美學使用「歌說故事」的創作宗旨帶給觀眾 cabaret 式的體驗，化成浸潤身心與思想的全方位娛樂享受。
目前表演好評不斷，已進入最終倒數演出，2月15日更邀請曾獲政大金旋獎冠軍的實力歌手羅秋香一起參與演出，其歌聲古典優美獲得不少粉絲喜愛，更多節目詳情關注udn售票網或瘋表演官方社群。
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