《蕩寇誌之終極英雄》 百場銷售佳績 成為文化科技商模典範

全台首創5G+4K全沉浸數位展演平台「双融域AMBI SPACE ONE」，於2021年12月17日至2022年2月6日，推出由科文双融與當代傳奇劇場合作推出的《蕩寇誌之終極英雄》全沉浸體驗展，將劇場表演轉譯為沉浸式影像，並開創多元的數位展演模式，白天的沉浸式影像展覽，提供散客和影像場團票包票服務，晚上和假日中午則採預約包場的花魁宴和親子宴，由當代傳奇劇場子團「興傳奇青年劇場」演員於現場與全沉浸影像互動演出，打破場景、表演者和觀賞者之間的界線，觀眾宛若置身場景中，創造出獨特的觀賞體驗。在52天的展期中，締造出超過百場的包場佳績（含演出場及影像場），可謂以類定目劇的規格，為台灣的數位展演開創了嶄新的體驗模式。

双融域AMBI SPACE ONE是科文双融以「價值共創 利益平衡」的精神，所打造台灣第一個常設性與前瞻性的文化科技商演平台。双融域座落於台灣最具國際級指標性的台北101大樓，具有高規格投影設備、5G企業專網、智能環控和專業音響系統，營造身歷其境效果。本次展覽運用双融域AMBI SPACE ONE獨有的高規格五面環景投影、環繞式音場等特性，以全數位沉浸影像呈現出《蕩寇誌之終極英雄》全劇23個場景，帶領觀眾感受水滸豪情，體驗前所未有的京劇藝術，尤其真人演員與沉浸影像的動演出，可近距離觀看劇中角色躍出影像，讓觀眾彷彿置身劇中，參與了穿越水滸時空之旅。

《蕩寇誌之終極英雄》當代傳奇劇場演員於現場與全沉浸影像互動演出。圖／聯合數位文創提供

此外，本次《蕩寇誌之終極英雄》全沉浸體驗展特別打造了多元體驗模式，在展覽部份，除與台北101觀景台合作推出聯票，讓民眾可享一條龍的觀光旅程，另開放單場包票銷售，提供企業和福委會藉此辦理員工聯誼或教育訓練等活動，迴響熱烈。預約包場的花魁宴和親子宴，則可用餐並觀賞演員現場演出，原定計劃僅於每週末演出，但因推出後叫好叫座，快速售罄，最後加場創造將近50場的演出佳績。包場觀賞的觀眾中，除有長期支持藝文的雅士、企業外，亦有許多初次觀賞傳統戲曲的新客群，更有來自世界各地超過60位以上駐守台灣的使節及代表，不但是文化內容結合科技藝術的最佳示範，也是以文化科技推廣外交的良好典範。

科文双融執行長黃宛華也表示：「《蕩寇誌之終極英雄》是科文双融與當代傳奇劇場合作打造展現台灣文化內容與科技實力的實證。這次發展出的商業模式，不僅為文化科技整合帶來商業價值與回饋，更為表演藝術產業運用科技創新打入一股強心針，讓我們相信只要有好的內容與商業模式，在台灣是有它廣大的市場與觀眾。

《蕩寇誌之終極英雄》演員與全沉浸影像互動演出，讓劇中腳色躍出影像，打造全新體驗。圖／聯合數位文創提供

科文双融更期許未來能媒合更多元的文化內容業者，讓双融域AMBI SPACE ONE成為文化科技實證創新平台，並一起合作共創双贏，以不斷創新的商業模式，引領文化科技的市場應用」

接下來，双融域AMBI SPACE ONE也已著手規劃後續精彩內容，將與長年深耕於藝文展演的聯合數位文創等夥伴合作，共同開發更多元的內容，包含傳統戲曲、視覺藝術、親子互動等以沉浸式空間帶動創新的展演型態作品，並將規劃展演、包場等多元體驗模式，敬請期待！