快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬼滅粉歡呼！超人氣「鬼滅之刃系列包」時尚登場

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
禰豆子四合一魔法包。圖/聯合數位文創提供
禰豆子四合一魔法包。圖/聯合數位文創提供

日本動漫「鬼滅之刃」人氣高居不下，許多相關周邊也跟著推出。木棉花與台灣品牌deya攜手合作開發，注入超人氣主角的元素，推出「炭治郎旅行三用後背包」與「禰豆子四合一魔法包」，從包包的外觀、圖標，到拉鍊片等細部的設計，使用高質感材料，搭配機能隔層與變化，打造大人小孩都能駕馭的熱血時尚！

由日本官方授權，台灣品牌deya開發設計的「鬼滅之刃系列包」，兩款包包除了在正面印上正版圖標外，在功能及細節的設計上，也致敬劇中主角特色做了差異。像是「炭治郎旅行三用後背包」可以變換後背、斜背、手提三種背法，並在背帶上設計了專屬炭治郎的黑綠市松和柄及花牌耳環吊飾；「禰豆子四合一魔法包」 外觀包覆禰豆子的粉色和服麻葉花紋，可以變換成後背、手提、收納包的三種型式，此包款功能設計更獲得法國金牌發明獎；還附有專屬的零錢包，輕鬆因應各種情境需求。

超人氣鬼滅之刃包款「禰豆子四合一魔法包」及「竈門炭治郎 旅行三用後背包」於2月15日在嘖嘖募資平台上線，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

由日本官方授權，台灣品牌deya開發設計的「鬼滅之刃系列包」。圖/聯合數位文創提供
由日本官方授權，台灣品牌deya開發設計的「鬼滅之刃系列包」。圖/聯合數位文創提供

鬼滅之刃

延伸閱讀

通勤族解憂法寶！Google map暗藏小心機 一鍵送你「紅色跑車」

下雪了 彰化虎山巖李花這周盛開 遊客穿和服旗袍取景

情人節有著落了 迪士尼xGODIVA「米奇巧克力禮盒」還有拉格超吸睛

史努比現身屏東勝利星村燈區 店家推出主題和服、旗袍

相關新聞

32年「西華飯店」明熄燈 買麵送紀念品、員工集體致謝

已經有32年歷史的台北老字號飯店「西華飯店」，即將於2月15日正式劃下休止符。為了感謝粉絲們多年以來的支持，西華員工將於...

花198元成台積電股東 家樂福福袋頭獎開出得主僅21歲

家樂福今年線上、門市分別推出新年福袋，實體通路每份售價198元，線上購物免排隊搶先預購福袋每份售價也只要288元，主打股...

「一心一罩」 新推1歲前寶寶專用「嫩嬰口罩」

許多母親從懷孕開始就陸續準備孩子未來的生活必需品，但是1歲前可使用的醫用防疫口罩難找，尤其對抗病毒侵害的最大關鍵就是口罩...

香奈兒全新頂級珠寶1932系列 重置日月星的璀璨軌跡

香奈兒（CHANEL）發表全新「1932」頂級珠寶系列，在香奈兒女士推出第一個珠寶創作「Bijoux de Diaman...

桃園購物中心情人節人氣旺 一站式浪漫單日業績增1倍

今天是一年一度西洋情人節，大江、台茂購物中心及百貨公司推出西洋情人節優惠促銷活動，疫情當前，一些情侶、夫妻約會、購買情人...

有夾酸黃瓜和肉片 MOSCHINO推出不能吃的時尚漢堡包

向來搞怪不遺餘力的MOSCHINO在今年春季系列推出了許多以食物為靈感的新設計，熱愛速食文化的創意總監Jeremy Sc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。