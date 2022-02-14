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鬼滅粉歡呼！超人氣「鬼滅之刃系列包」時尚登場
日本動漫「鬼滅之刃」人氣高居不下，許多相關周邊也跟著推出。木棉花與台灣品牌deya攜手合作開發，注入超人氣主角的元素，推出「炭治郎旅行三用後背包」與「禰豆子四合一魔法包」，從包包的外觀、圖標，到拉鍊片等細部的設計，使用高質感材料，搭配機能隔層與變化，打造大人小孩都能駕馭的熱血時尚！
由日本官方授權，台灣品牌deya開發設計的「鬼滅之刃系列包」，兩款包包除了在正面印上正版圖標外，在功能及細節的設計上，也致敬劇中主角特色做了差異。像是「炭治郎旅行三用後背包」可以變換後背、斜背、手提三種背法，並在背帶上設計了專屬炭治郎的黑綠市松和柄及花牌耳環吊飾；「禰豆子四合一魔法包」 外觀包覆禰豆子的粉色和服麻葉花紋，可以變換成後背、手提、收納包的三種型式，此包款功能設計更獲得法國金牌發明獎；還附有專屬的零錢包，輕鬆因應各種情境需求。
超人氣鬼滅之刃包款「禰豆子四合一魔法包」及「竈門炭治郎 旅行三用後背包」於2月15日在嘖嘖募資平台上線，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。
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