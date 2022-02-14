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限100份！頂呱呱×老干媽聯名「干媽的辣雞」只送不賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「FunNow」撮合頂呱呱與老干媽，攜手跨界推出「干媽的辣雞」雙人套餐，只送不賣。圖／FunNow提供
「FunNow」撮合頂呱呱與老干媽，攜手跨界推出「干媽的辣雞」雙人套餐，只送不賣。圖／FunNow提供

主打約會預定功能APP的「FunNow」，在今年情人節特別發揮創意，撮合「頂呱呱」吉祥物「阿勇」，以及人氣調味料「老干媽」的創辦人「陶華碧」，攜手跨界推出「干媽的辣雞」雙人套餐，一次就能品嚐到頂呱呱炸雞與老干媽辣醬搭配的組合，只要至粉絲團完成任務，就可免費兌換。

隨著老干媽辣醬的熱銷，創辦人陶華碧也被視為調味料界的傳奇。FunNow自農曆春節開始，就於社群網站不斷推出阿勇與陶華碧的約會愛情故事，最終讓兩人攜手推出「干媽的辣雞」套餐，也是頂呱呱首度嘗試跨界合作口味的炸雞。套餐中，共包括有老干媽油辣椒（30g）、原味炸雞2塊、阿勇雞塊5塊、甜甜包2顆、地瓜薯條1份、飲品2杯。即刻起於FunNow粉絲專頁領取免費兌換優惠碼並於FunNow完成購買流程，就可在2月14日至20日期間兌換，限量100份。

FunNow表示，對情侶來說，不論是挑選餐廳或約會地點，只要滑滑手機就可以在FunNow即時預訂，因此今年情人節，FunNow也推出「發春計畫」，推薦一系列情人節過節點子，包括可以餐酒館、浪漫的景觀餐廳、適合情侶手作禮物的金工課程等活動，其中一大重點就是頂呱呱與老干媽的品牌聯名套餐。

套餐 頂呱呱 情人節

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