奢華到簡直不敢問售價 香奈兒推出金色三件式化妝盒

大家應該都還記得香奈兒在2019/20 Métiers d’Art工坊系列中，推出一款黑色Chanel Gift Box組合吧？裡頭一次網羅2.55、11.12、Boy Chanel、Chanel Gabrielle四大經典包款，而且都是縮小的尺寸，可愛程度爆表，隨後也陸續推出粉紅、紅色和白色，總之就是夢幻逸品般的存在。

而今年春夏，香奈兒再度打造了澎湃Chanel Gift Box，但是這次整體造型和內容物都跟之前不一樣，是全新的三件式化妝盒。首先，這次的外盒增加了厚度，並換成奢華金色調，保留菱格紋皮革這個標誌性的元素和雙C鎖扣。打開禮盒，則可以看到N°5香水造型的晚宴迷你包、珍珠球晚宴包和11.12迷你硬殼口蓋包，另外附上內裝化妝盒鑰匙的唇膏盒，每一款有精緻可愛造型，由其N°5香水瓶晚宴包，這可是香奈兒多年前推出過的晚宴包等比例縮小而成，要知道當時晚宴包在那一季推出後就是絕版，這次改變尺寸重新限量收納在Chanel Gift Box裡，格外驚喜。盒子上蓋內側依然裝了鏡子，讓這個盒子不只有收納功能而已。