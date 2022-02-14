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小黃卡發威！疫苗滿3劑 美福牛排館沙拉吧買二送一

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美福乾式熟成牛排館的義式沙拉吧，以崇尚自然、玩味健康的義大利飲食文化為根基，受到許多消費者的喜愛。圖／美福乾式熟成牛排館提供。
美福乾式熟成牛排館的義式沙拉吧，以崇尚自然、玩味健康的義大利飲食文化為根基，受到許多消費者的喜愛。圖／美福乾式熟成牛排館提供。

為鼓勵全民自我防護不停歇，踴躍接種第三劑疫苗，更安心用餐，美福乾式熟成牛排館（Fresh & Aged Italian Steak House）自2月16日起至3月底（限平日週一至週四、國定假日不適用），推出「小黃卡發威」優惠活動，凡出示疫苗接種紀錄，包括「疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）、「健保快易通App」或「數位新冠病毒健康證明」等接種滿三劑之證明，即可享受義式沙拉吧三人同行買二送一優惠；此外，單點乾式熟成牛排20盎司（含）以上，另加贈價值1,500元餐酒抵用券乙張。雙重優惠，點越多、送越多。

美福餐飲陳重光副總經理暨行政總主廚表示，美福乾式熟成牛排館除了遵守配合政府餐飲業防疫指引外，更希望提供消費者在疫情緊繃、物價通膨等生活壓力下帶來小確幸，祭出此優惠活動鼓勵國人踴躍施打疫苗，共同打造更安心的用餐環境。根據中央疫情指揮中心資料，國內第三劑疫苗追加劑接種率為28.56%（截至2月12日），已近3成，目標三月初希望達到50%覆蓋率。

美福乾式熟成牛排館的義式沙拉吧，受到許多消費者的喜愛，在陳重光主廚的巧思下，以崇尚自然、玩味健康的義大利飲食文化為根基，以當令生鮮食材料理出清爽味美、無負擔的開胃菜餚及新鮮生菜沙拉，豐富繽紛多樣的菜色餐點包括：生火腿沙拉、經典番茄乳酪沙拉、白酒淡菜、鮪魚醬薄片豬里肌及各式當季生菜與特調四款醬汁。

甜點區供應手工特製栗子蛋糕、馬卡龍、提拉米蘇及季節水果….等數十種餐點，義式沙拉吧除自助式餐點外，也包含湯品及咖啡或茶，每位950元 (外加10%服務費)，配合「小黃卡發威」優惠活動，平日每週一至週四，三人同行買二送一（三人皆需單點義式沙拉吧，第三人需酌收原價一成服務費）。

陳重光主廚領先業界精湛的乾式熟成技法使牛肉香氣倍增，甜度提升，再經過高溫爐烤後散發出獨特誘人的濃郁肉香，外層焦香、肉質軟嫩，口感豐富而有層次，是牛肉老饕的最愛。活動期間凡單點「乾式熟成牛排20盎司（含）」以上，再加贈價值1,500元餐酒抵用券（1,000元餐點消費抵用券，及500元酒類消費抵用券)，以此類推，餐酒抵用券不得與其他優惠並行使用，需同桌消費不得合併或分單使用，餐廳保留詮釋活動規範之權利。

活動期間凡單點「乾式熟成牛排20盎司（含）」以上，再加贈價值1,500元餐酒抵用券。圖／美福乾式熟成牛排館提供。
活動期間凡單點「乾式熟成牛排20盎司（含）」以上，再加贈價值1,500元餐酒抵用券。圖／美福乾式熟成牛排館提供。

疫苗 疫情 義大利

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