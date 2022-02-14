快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時買4送1 扒扒飯「花椒泡菜辣筍」新登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
扒扒飯新推出「花椒泡菜辣筍」。圖／扒扒飯提供
扒扒飯新推出「花椒泡菜辣筍」。圖／扒扒飯提供

2018年自網路起家的「扒扒飯」，以招牌的「原味雙椒醬」打響名號，後也開發出多款不同的下飯佐料。扒扒飯本月再以白菜、鮮筍與辛香料組合，推出第5款新品「花椒泡菜辣筍」，帶來不同的辣爽感受，2月17日起還可享限時早鳥優惠，現享新品「買4送1」，另還有任選品項優惠價、滿額加贈禮等不同方案。

扒扒飯主打商品「原味雙椒醬」，號稱為「台灣最下飯的辣椒醬」，有著微辣中帶甘甜的滋味，上市首年銷售量就達數十萬瓶。除此之外，扒扒飯也致力開發中小辣食品，後再推出泰式檸檬雙椒醬、麻辣花椒泡菜、咔啦扒扒鬆等不同商品。本次新推出的「花椒泡菜辣筍」，採用了「雙口感即食小菜」的概念，使用了甲仙麻竹筍與白菜，再搭配上大紅袍花椒、朝天椒、大辣椒與國產蒜頭，經過多次煸香、翻勻、發酵，創造出清爽麻辣風味，每罐定價230元。

為慶祝新品上市，2月17日至2月21日期間，推出早鳥優惠，官網線上訂購可享新品買4送1；2月22日至2月25日，官方也推出「年後發發節」活動，全系列商品任選單品175元起，消費滿1,300元，加贈熱門加購商品。

「花椒泡菜辣筍」，單罐定價230元，早鳥優惠可享買4送1。圖／扒扒飯提供
「花椒泡菜辣筍」，單罐定價230元，早鳥優惠可享買4送1。圖／扒扒飯提供

延伸閱讀

好蒜好伴 蒜頭公主的檳城娘惹宴

蒜頭怎麼保存才好 營養師：根據使用方式決定保存方法

食譜／家常年菜兩相宜！獅子頭燉白菜色淡味雅鮮美

高麗菜便宜 部桃營養師教做減鹽台式泡菜助年菜解膩

相關新聞

32年「西華飯店」明熄燈 買麵送紀念品、員工集體致謝

已經有32年歷史的台北老字號飯店「西華飯店」，即將於2月15日正式劃下休止符。為了感謝粉絲們多年以來的支持，西華員工將於...

花198元成台積電股東 家樂福福袋頭獎開出得主僅21歲

家樂福今年線上、門市分別推出新年福袋，實體通路每份售價198元，線上購物免排隊搶先預購福袋每份售價也只要288元，主打股...

「一心一罩」 新推1歲前寶寶專用「嫩嬰口罩」

許多母親從懷孕開始就陸續準備孩子未來的生活必需品，但是1歲前可使用的醫用防疫口罩難找，尤其對抗病毒侵害的最大關鍵就是口罩...

香奈兒全新頂級珠寶1932系列 重置日月星的璀璨軌跡

香奈兒（CHANEL）發表全新「1932」頂級珠寶系列，在香奈兒女士推出第一個珠寶創作「Bijoux de Diaman...

桃園購物中心情人節人氣旺 一站式浪漫單日業績增1倍

今天是一年一度西洋情人節，大江、台茂購物中心及百貨公司推出西洋情人節優惠促銷活動，疫情當前，一些情侶、夫妻約會、購買情人...

有夾酸黃瓜和肉片 MOSCHINO推出不能吃的時尚漢堡包

向來搞怪不遺餘力的MOSCHINO在今年春季系列推出了許多以食物為靈感的新設計，熱愛速食文化的創意總監Jeremy Sc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。