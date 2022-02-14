限時買4送1 扒扒飯「花椒泡菜辣筍」新登場

2018年自網路起家的「扒扒飯」，以招牌的「原味雙椒醬」打響名號，後也開發出多款不同的下飯佐料。扒扒飯本月再以白菜、鮮筍與辛香料組合，推出第5款新品「花椒泡菜辣筍」，帶來不同的辣爽感受，2月17日起還可享限時早鳥優惠，現享新品「買4送1」，另還有任選品項優惠價、滿額加贈禮等不同方案。

扒扒飯主打商品「原味雙椒醬」，號稱為「台灣最下飯的辣椒醬」，有著微辣中帶甘甜的滋味，上市首年銷售量就達數十萬瓶。除此之外，扒扒飯也致力開發中小辣食品，後再推出泰式檸檬雙椒醬、麻辣花椒泡菜、咔啦扒扒鬆等不同商品。本次新推出的「花椒泡菜辣筍」，採用了「雙口感即食小菜」的概念，使用了甲仙麻竹筍與白菜，再搭配上大紅袍花椒、朝天椒、大辣椒與國產蒜頭，經過多次煸香、翻勻、發酵，創造出清爽麻辣風味，每罐定價230元。