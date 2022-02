艾兒芬妮新戲使壞 辣穿超厚底羊毛拖鞋成宣傳亮點

改編自真人真事的Hulu迷你影集《The Girl From Plainville》近日展開宣傳,女主角艾兒芬妮在本劇中使壞,飾演用鼓吹男友自殺的真實案件當事人。可能是為了符合角色特質,艾兒在IG更新的一組照片大走叛逆風,也連帶讓她腳上的鞋子成功成為焦點。

艾兒身穿GUCCI織帶拼色洋裝,奶油米白配色加上綠紅綠經典織帶和拉鍊細節,化身復古運動女孩。而她選擇用GUCCI雙G羊毛厚底拖鞋搭字母印花絲襪來完成整體造型,展現冬日裡的溫暖氣息,又俏皮可愛。尤其羊毛拖鞋的超厚底又有增高效果,可以修飾腿部線條。同系列也有同色平底款和黑色平底款,另外也有和The North Face合作的設計。