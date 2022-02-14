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艾兒芬妮新戲使壞 辣穿超厚底羊毛拖鞋成宣傳亮點

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
改編自真人真事的Hulu迷你影集《The Girl From Plainville》近日展開宣傳，女主角艾兒芬妮在本劇中使壞，可能是為了符合角色特質，艾兒在IG更新的一組照片大走叛逆風，也連帶讓她腳上的鞋子成功成為焦點。圖／摘自IG
改編自真人真事的Hulu迷你影集《The Girl From Plainville》近日展開宣傳，女主角艾兒芬妮在本劇中使壞，可能是為了符合角色特質，艾兒在IG更新的一組照片大走叛逆風，也連帶讓她腳上的鞋子成功成為焦點。圖／摘自IG

改編自真人真事的Hulu迷你影集《The Girl From Plainville》近日展開宣傳，女主角艾兒芬妮在本劇中使壞，飾演用鼓吹男友自殺的真實案件當事人。可能是為了符合角色特質，艾兒在IG更新的一組照片大走叛逆風，也連帶讓她腳上的鞋子成功成為焦點。

艾兒身穿GUCCI織帶拼色洋裝，奶油米白配色加上綠紅綠經典織帶和拉鍊細節，化身復古運動女孩。而她選擇用GUCCI雙G羊毛厚底拖鞋搭字母印花絲襪來完成整體造型，展現冬日裡的溫暖氣息，又俏皮可愛。尤其羊毛拖鞋的超厚底又有增高效果，可以修飾腿部線條。同系列也有同色平底款和黑色平底款，另外也有和The North Face合作的設計。

《The Girl From Plainville》改編自2014年發生的真實事件，由艾兒芬妮飾演的主角蜜雪兒卡特（Michelle Carter）被指控在電話中透過談話或簡訊內容鼓吹患有憂鬱症的男友康萊德羅伊（Conrad Roy）自殺。本劇由《郵報：密戰》編劇莉茲漢娜（Liz Hannah）與《Dr. Death》監製派崔克麥克馬納斯（Patrick Macmanus）共同擔任編劇。

改編自真人真事的Hulu迷你影集《The Girl From Plainville》。圖／摘自IG
改編自真人真事的Hulu迷你影集《The Girl From Plainville》。圖／摘自IG
GUCCI雙G羊毛拖鞋。圖／摘自官網
GUCCI雙G羊毛拖鞋。圖／摘自官網
艾兒身穿GUCCI織帶拼色洋裝，搭配GUCCI雙G羊毛厚底拖鞋。圖／摘自IG
艾兒身穿GUCCI織帶拼色洋裝，搭配GUCCI雙G羊毛厚底拖鞋。圖／摘自IG
艾兒身穿GUCCI織帶拼色洋裝，搭配GUCCI雙G羊毛厚底拖鞋。圖／摘自IG
艾兒身穿GUCCI織帶拼色洋裝，搭配GUCCI雙G羊毛厚底拖鞋。圖／摘自IG
GUCCI雙G羊毛厚底拖鞋。圖／摘自官網
GUCCI雙G羊毛厚底拖鞋。圖／摘自官網
The North Face Ｘ GUCCI羊毛拖鞋。圖／摘自官網
The North Face Ｘ GUCCI羊毛拖鞋。圖／摘自官網

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