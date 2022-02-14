超限量！用OMAR威士忌做的巧克力 台酒購物網獨賣

威士忌只能喝嗎？當然不！「台酒威士忌生巧克力」便是一款用OMAR威士忌做的巧克力，數量有限，並未在實體店販售，只在台酒購物網限量獨賣，每盒125公克，優惠價320元。

這款「台酒威士忌生巧克力」，添加南投酒廠所生產的OMAR單一麥芽波本花香威士忌，結合高濃度75%厄瓜多巧克力，讓波本花香威士忌香氣與生巧克力綿密的口感，完美交織融合為一體，入口綿密滑順，巧克力中有酒香，增添生巧克力的層次感。

OMAR波本花香單一麥芽威士忌，風味上層似朝露般清淨的白花香，醞釀著中層曼妙誘人的甘蔗、香草、奶油及蜂蜜香氣，台灣熟成氣候造就出的麥香、當歸和杉木使得整體風味更顯穩重而均衡，中等酒體甜順自然，明顯的油脂感帶出香草、牛奶糖、柑橘的豐腴感。

「台酒威士忌生巧克力」採零下7度冷凍保存，購買後最好盡速食用完畢。食用時取出適當份量，存放冷藏解凍1小時即可；或者在室溫下退冰2分鐘，即可食用。要注意的是，由於其中含有微量酒精，因此不適合孕婦與兒童食用，成人在食用時也請務必斟酌數量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康