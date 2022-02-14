聽新聞
test
0:00 / 0:00
可以喝的香水 頂級藏家以這款迷你瓶致贈愛侶
在西洋情人節之際，路易十三最小的50毫升迷你瓶，成為頂級藏家致贈愛侶的首選。迷你瓶小巧的量體、細緻的外型，使它成為風格傍身的夢幻逸品，不僅以百年身世見證亙古愛情，更以芬芳深邃、餘韻邈遠的滋味，不愧有「可以喝的香水」美名，在舌尖述說戀人間的繾綣絮語。
對於品酩行家而言，路易十三在酒界有著不容置疑的超凡地位。「干邑」僅以種植於法國干邑地區的優質葡萄釀造而成，尾韻細緻悠長，本就是酒界珍稀；自1874年以來，「路易十三」除了百分之百採用大香檳干邑地區的「白堊土」所生產的頂級白玉霓葡萄，更調和逾1,200種堪稱「干邑靈魂」的陳年「生命之水」，讓路易十三不只具現干邑地區的風土之美，更有著時光淬鍊出的絕世風華。
最讓品酩行家著迷的是，路易十三採用的「生命之水」，在珍藏的蒂爾肯（tierçon）橡木桶中熟成，調合最高年份為100年，經由歷任釀酒師代代相傳至今，一滴就是一個世紀。
到了現今，由路易十三現任首席釀酒大師巴蒂斯特．盧瓦索（Baptiste Loiseau）接續，未來更會將此百年珍寶傳承給下一代。而這橫跨不同世代的傳世珍釀，不僅賦予路易十三無可取代的深邃風韻，更讓其成為最富傳奇色彩的「瓶中世紀」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言