可以喝的香水 頂級藏家以這款迷你瓶致贈愛侶

在西洋情人節之際，路易十三最小的50毫升迷你瓶，成為頂級藏家致贈愛侶的首選。迷你瓶小巧的量體、細緻的外型，使它成為風格傍身的夢幻逸品，不僅以百年身世見證亙古愛情，更以芬芳深邃、餘韻邈遠的滋味，不愧有「可以喝的香水」美名，在舌尖述說戀人間的繾綣絮語。

對於品酩行家而言，路易十三在酒界有著不容置疑的超凡地位。「干邑」僅以種植於法國干邑地區的優質葡萄釀造而成，尾韻細緻悠長，本就是酒界珍稀；自1874年以來，「路易十三」除了百分之百採用大香檳干邑地區的「白堊土」所生產的頂級白玉霓葡萄，更調和逾1,200種堪稱「干邑靈魂」的陳年「生命之水」，讓路易十三不只具現干邑地區的風土之美，更有著時光淬鍊出的絕世風華。

最讓品酩行家著迷的是，路易十三採用的「生命之水」，在珍藏的蒂爾肯（tierçon）橡木桶中熟成，調合最高年份為100年，經由歷任釀酒師代代相傳至今，一滴就是一個世紀。

到了現今，由路易十三現任首席釀酒大師巴蒂斯特．盧瓦索（Baptiste Loiseau）接續，未來更會將此百年珍寶傳承給下一代。而這橫跨不同世代的傳世珍釀，不僅賦予路易十三無可取代的深邃風韻，更讓其成為最富傳奇色彩的「瓶中世紀」。

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