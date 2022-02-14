S.T. Dupont金裝上身迎春 全系列打火機「金」耀眼

2022年春天到來之際，法國精品品牌都彭（S.T. Dupont），推出全新的金色鉻金系列打火機，共包括MiniJet、Megajet、Slim 7三款不同大小功能打火機，都換上耀眼的金色外觀。同時上市的還有實用與時尚兼具的Line D真皮雪茄套，共可收納一對雪茄、3只雪茄亦或5只雪茄，輕便易攜帶。

S.T. Dupont的打火機，具備強大火力和功能，外觀兼具品味生活及時尚風格，可按照個人使用習慣與預算選購合宜的款式。Megajet打火機專為雪茄誕生，強大的藍色平面火炬式火焰能快速點燃，適合喜愛戶外運動的使用者，機身設計符合人體工學是最適合男性握把大小的款式。MiniJet除了強而有力的噴射型火焰，還擁有獨特壓電式防風裝置，外型迷你更為輕巧。而針對新世代推出的Slim 7超輕系列，堪稱全世界最輕薄的高端打火機，擁有超薄壓電迴路系統（piezo sysytem）極佳的藍色防風火炬。 Minijet系列鉻金潤飾打火機，5,200元。圖／迪生提供 S.T Dupont Line D真皮系列雪茄套，可容納三支雪茄，7,400元。圖／迪生提供 S.T Dupont Line D真皮系列雪茄套，可容納兩支雪茄，6,700元。圖／迪生提供 Megajet系列鉻金潤飾打火機，7,900元。圖／迪生提供 S.T. Dupont推出全新的金色鉻金系列MiniJet、Megajet、Slim 7打火機。圖／迪生提供 Slim 7系列鉻金潤飾打火機，6,600元。圖／迪生提供 S.T Dupont Line D 真皮系列雪茄套，可容納五支雪茄，8,800元。圖／迪生提供