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S.T. Dupont金裝上身迎春 全系列打火機「金」耀眼

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont推出全新的金色鉻金系列MiniJet、Megajet、Slim 7打火機。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出全新的金色鉻金系列MiniJet、Megajet、Slim 7打火機。圖／迪生提供

2022年春天到來之際，法國精品品牌都彭（S.T. Dupont），推出全新的金色鉻金系列打火機，共包括MiniJet、Megajet、Slim 7三款不同大小功能打火機，都換上耀眼的金色外觀。同時上市的還有實用與時尚兼具的Line D真皮雪茄套，共可收納一對雪茄、3只雪茄亦或5只雪茄，輕便易攜帶。

S.T. Dupont的打火機，具備強大火力和功能，外觀兼具品味生活及時尚風格，可按照個人使用習慣與預算選購合宜的款式。Megajet打火機專為雪茄誕生，強大的藍色平面火炬式火焰能快速點燃，適合喜愛戶外運動的使用者，機身設計符合人體工學是最適合男性握把大小的款式。MiniJet除了強而有力的噴射型火焰，還擁有獨特壓電式防風裝置，外型迷你更為輕巧。而針對新世代推出的Slim 7超輕系列，堪稱全世界最輕薄的高端打火機，擁有超薄壓電迴路系統（piezo sysytem）極佳的藍色防風火炬。

Minijet系列鉻金潤飾打火機，5,200元。圖／迪生提供
Minijet系列鉻金潤飾打火機，5,200元。圖／迪生提供
S.T Dupont Line D真皮系列雪茄套，可容納三支雪茄，7,400元。圖／迪生提供
S.T Dupont Line D真皮系列雪茄套，可容納三支雪茄，7,400元。圖／迪生提供
S.T Dupont Line D真皮系列雪茄套，可容納兩支雪茄，6,700元。圖／迪生提供
S.T Dupont Line D真皮系列雪茄套，可容納兩支雪茄，6,700元。圖／迪生提供
Megajet系列鉻金潤飾打火機，7,900元。圖／迪生提供
Megajet系列鉻金潤飾打火機，7,900元。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出全新的金色鉻金系列MiniJet、Megajet、Slim 7打火機。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出全新的金色鉻金系列MiniJet、Megajet、Slim 7打火機。圖／迪生提供
Slim 7系列鉻金潤飾打火機，6,600元。圖／迪生提供
Slim 7系列鉻金潤飾打火機，6,600元。圖／迪生提供
S.T Dupont Line D 真皮系列雪茄套，可容納五支雪茄，8,800元。圖／迪生提供
S.T Dupont Line D 真皮系列雪茄套，可容納五支雪茄，8,800元。圖／迪生提供

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