「尼羅河謀殺案」貴婦蓋兒加朵爽戴128克拉Tiffany巨鑽

在近期熱映的驚悚推理鉅作「尼羅河謀殺案」中，擔任推動劇情發展的關鍵角色的，竟是Tiffany的傳奇黃鑽！原訂於2020年上映的「尼羅河謀殺案」因疫情延期至今，由肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）所執導，改編自推理大師阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）於1937年出版的同名小說，劇情環繞一群來自各國、打扮光鮮亮麗的旅客之間暗潮洶湧的愛恨情仇。此次搬上大螢幕卡司陣容堅強，包括湯姆貝特曼（Tom Bateman）、安妮特班寧（Annette Bening）等演技派資深明星參與演出，而「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）與因為「用你的名字呼喚我」迷倒眾生的艾米漢默（Armie Hamer）在劇中飾演新婚蜜月的夫妻。

128克拉的Tiffany傳奇黃鑽，曾經由傳奇女星奧黛莉赫本在電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany’s）宣傳海報上配戴過而聲名大噪，可以說是品牌的鎮店之寶。此鑽於1877年於南非金伯利鑽石礦場中發現，原石重達287.42克拉，後由Tiffany品牌創辦人Charles Lewis Tiffany購入，並切割為重達128.54克拉的枕形明亮式鑽石。除了奧黛麗赫本與蓋兒加朵，這顆黃鑽曾經被配戴過3次，首次是在1957年品牌舉辦的舞會上，另一次則是由女神卡卡（Lady Gaga）配戴登上2019年的奧斯卡紅毯；最近的一次則是在Tiffany的宣傳廣告中出現在美國樂壇天后碧昂絲（Beyoncé）身上。