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「尼羅河謀殺案」貴婦蓋兒加朵爽戴128克拉Tiffany巨鑽

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany Diamond傳奇黃鑽現身驚悚推理鉅作「尼羅河謀殺案」。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽現身驚悚推理鉅作「尼羅河謀殺案」。圖／Tiffany提供

在近期熱映的驚悚推理鉅作「尼羅河謀殺案」中，擔任推動劇情發展的關鍵角色的，竟是Tiffany的傳奇黃鑽！原訂於2020年上映的「尼羅河謀殺案」因疫情延期至今，由肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）所執導，改編自推理大師阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）於1937年出版的同名小說，劇情環繞一群來自各國、打扮光鮮亮麗的旅客之間暗潮洶湧的愛恨情仇。此次搬上大螢幕卡司陣容堅強，包括湯姆貝特曼（Tom Bateman）、安妮特班寧（Annette Bening）等演技派資深明星參與演出，而「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）與因為「用你的名字呼喚我」迷倒眾生的艾米漢默（Armie Hamer）在劇中飾演新婚蜜月的夫妻。

128克拉的Tiffany傳奇黃鑽，曾經由傳奇女星奧黛莉赫本在電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany’s）宣傳海報上配戴過而聲名大噪，可以說是品牌的鎮店之寶。此鑽於1877年於南非金伯利鑽石礦場中發現，原石重達287.42克拉，後由Tiffany品牌創辦人Charles Lewis Tiffany購入，並切割為重達128.54克拉的枕形明亮式鑽石。除了奧黛麗赫本與蓋兒加朵，這顆黃鑽曾經被配戴過3次，首次是在1957年品牌舉辦的舞會上，另一次則是由女神卡卡（Lady Gaga）配戴登上2019年的奧斯卡紅毯；最近的一次則是在Tiffany的宣傳廣告中出現在美國樂壇天后碧昂絲（Beyoncé）身上。

美國樂壇天后Lady Gaga配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊出席第91屆奧斯卡頒獎典禮。圖／Tiffany提供
美國樂壇天后Lady Gaga配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊出席第91屆奧斯卡頒獎典禮。圖／Tiffany提供
傳奇女星奧黛麗赫本配戴Tiffany Jean Schlumberger Ribbon Rosette傳奇黃鑽鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
傳奇女星奧黛麗赫本配戴Tiffany Jean Schlumberger Ribbon Rosette傳奇黃鑽鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽現身驚悚推理鉅作「尼羅河謀殺案」。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽現身驚悚推理鉅作「尼羅河謀殺案」。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽現身驚悚推理鉅作「尼羅河謀殺案」。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽現身驚悚推理鉅作「尼羅河謀殺案」。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊, 黃鑽主石重逾128.54克拉。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊, 黃鑽主石重逾128.54克拉。圖／Tiffany提供
美國樂壇天后碧昂絲配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊拍攝形象廣告。圖／Tiffany提供
美國樂壇天后碧昂絲配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊拍攝形象廣告。圖／Tiffany提供

Tiffany 品牌 鑽石

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