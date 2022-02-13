紅包放大術！LINE Bank定存優利最高1.20% 100元起就能存

從開戶、轉帳到各種理財規劃都能透過手機輕鬆完成的數位帳戶，是近年許多年輕族群愛用的存款、理財工具。趁著剛領完紅包、年終獎金，手上有點閒錢卻又暫時沒有動用需求的時候，LINE Bank現在有簡單優利、無須完成繁瑣任務的「定期存款」方案，享有存款優利1年期1.10%、2年期1.20%，100元起就能起存，每筆最高可存100萬元，最多開立3筆定存帳戶。

而擁有遠大存錢目標的用戶，像是教育基金、創業圓夢金等，則可選擇每月固定存入資金的「夢想帳戶」，先將手頭上的紅包、年終獎金存下來，再分階段穩步存下儲蓄，享受3階段加碼優利，2年期階梯式加碼優利可達1.62%。「夢想帳戶」最高存款目標可設到300萬元，存期可彈性設在4到24個月之間，扣款日期還能任選。

想要享受LINE Bank優利存款、轉帳優惠、刷卡回饋、優利貸款等優惠，3月31日前完成開戶並綁定LINE與LINE Pay帳號，即享有「開戶禮」LINE POINTS 300點，及各項簽帳金融卡專屬優惠，一般消費即享LINE POINTS點數回饋3～3.5%，於指定時段、通路消費，還有機會享有最高點數回饋18.5%。

倘若急需用錢，LINE Bank也提供用戶優惠的個人信貸方案，即日起至2月28日完成申貸並成功撥款的用戶，即符合2月推出的「虎你旺：撥貸成功抽現金1萬元」活動資格，每人1次機會，LINE Bank將抽出10個幸運獲獎名額，幸運兒每人可獲得現金1萬元。 LINE Bank刷卡優惠一覽表，於指定時段、通路消費，有機會享有最高點數回饋18.5%。圖／LINE Bank提供 LINE Bank陸續推出多種存款產品，用戶可依照使用需求挑選，線上就能申請開立。圖／LINE Bank提供

商品推薦