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人氣拉麵「鬼金棒」要漲價 網友反開心：希望人少點

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
鬼金棒是許多拉麵控必吃的人氣拉麵店。記者陳睿中／攝影
鬼金棒是許多拉麵控必吃的人氣拉麵店。記者陳睿中／攝影

已經多年獲得全台拉麵第一名的「鬼金棒」，是許多拉麵控們必吃的台北人氣拉麵店。而鬼金棒在2月13日晚間宣佈，8年來一直一樣價格，但如今所有成本都大幅上漲，預計最晚4月會進行一次調漲。隨著消息一出，許多粉絲也湧入留言，表示「漲價我還是吃爆啦 ！！！」、「希望漲價後人少點！（疑？）」

標榜來自東京、口味自成一派的「鬼金棒」拉麵，在台共有3間分店，店內以辣麻味噌拉麵最為招牌，並可依照個人喜好，調整辣、麻程度，除了入門級的無麻、無辣或少麻、少辣之外，還有最重口味的「鬼增量麻」、「鬼增量辣」，因此成為許多嗜辣拉麵控的必吃拉麵店，在網友評鑑中，鬼金棒也多次獲得全台拉麵第一名的殊榮，是台北代表性的拉麵品牌之一，門口常見到長長的排隊人龍。過去鬼金棒更因為有民眾挑戰「鬼增量」而送醫，更添討論熱度。

鬼金棒於官方粉絲團宣佈，「由於一月份仔細計算所有人事，食材，光熱水電，勞健保、薪資也漲，二代健保房東的等等也漲，總之萬物齊漲，我們也要調整價格一下，八年來我們一直一樣價格，如今所有成本都大幅上漲的時代，我們必須調整價格。」公告中也指出，最晚4月會進行一次調漲，詳細日子之後公佈。對於鬼金棒的漲價公告，粉絲們也留言表示「該漲還是要漲，又不是做慈善事業」、「掐著錢包光顧」、「漲了還是會吃爆啦」。許多人更大力支持，表示「漲到沒人排隊我都支持」、「怎麼看到漲價覺得有種得到安慰的感覺」、「第一次看到調漲文笑出來的~~」

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