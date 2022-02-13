跟緊迪麗熱巴！宋威龍成為MIKIMOTO首個男性全球代言人

去年MIKIMOTO宣布品牌大中華區代言人迪麗熱巴「晉級」品牌創立逾125週年以來的首個全球代言人，如今MIKIMOTO正式宣布亞洲新生代演員宋威龍擔任全球代言人，並發布宋威龍拍攝的形象大片。這位自信俊朗的新生代演員，近年來因於陸劇「下一站是幸福」、「以家人之名」等精彩的演出於全亞洲知名度暴增。自我的要求甚高、期望挑戰更多元可能、積極追求夢想的熱誠，呼應了MIKIMOTO自1893年培育出第一顆養殖天然珍珠以來，對珍珠近乎完美的要求，以及在珠寶創作上不斷突破既往的創新精神。

MIKIMOTO首位男性代言人的誕生，也宣告珍珠已不僅是女性專屬的有機寶石。珍珠擁有無可比擬的溫潤光澤，MIKIMOTO在延續珍珠優雅氣質的同時，也跟上全球在時尚潮流腳步，為大膽地挖掘其前衛不羈的獨特之美與多元的可能性，無論任何世代、性別、文化、甚至各種風格的人，都能透過配戴珍珠展現個人獨有的多變魅力。 MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊尖牙裝飾款，19萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供 宋威龍成為MIKIMOTO首個男性全球代言人。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石約0.13ct，40,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊純銀鍊結，86,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊鉚釘裝飾款，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供