快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟緊迪麗熱巴！宋威龍成為MIKIMOTO首個男性全球代言人

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宋威龍成為MIKIMOTO首個男性全球代言人。圖／MIKIMOTO提供
宋威龍成為MIKIMOTO首個男性全球代言人。圖／MIKIMOTO提供

去年MIKIMOTO宣布品牌大中華區代言人迪麗熱巴「晉級」品牌創立逾125週年以來的首個全球代言人，如今MIKIMOTO正式宣布亞洲新生代演員宋威龍擔任全球代言人，並發布宋威龍拍攝的形象大片。這位自信俊朗的新生代演員，近年來因於陸劇「下一站是幸福」、「以家人之名」等精彩的演出於全亞洲知名度暴增。自我的要求甚高、期望挑戰更多元可能、積極追求夢想的熱誠，呼應了MIKIMOTO自1893年培育出第一顆養殖天然珍珠以來，對珍珠近乎完美的要求，以及在珠寶創作上不斷突破既往的創新精神。

MIKIMOTO首位男性代言人的誕生，也宣告珍珠已不僅是女性專屬的有機寶石。珍珠擁有無可比擬的溫潤光澤，MIKIMOTO在延續珍珠優雅氣質的同時，也跟上全球在時尚潮流腳步，為大膽地挖掘其前衛不羈的獨特之美與多元的可能性，無論任何世代、性別、文化、甚至各種風格的人，都能透過配戴珍珠展現個人獨有的多變魅力。

MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊尖牙裝飾款，19萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊尖牙裝飾款，19萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
宋威龍成為MIKIMOTO首個男性全球代言人。圖／MIKIMOTO提供
宋威龍成為MIKIMOTO首個男性全球代言人。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石約0.13ct，40,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石約0.13ct，40,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊純銀鍊結，86,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊純銀鍊結，86,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊鉚釘裝飾款，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊鉚釘裝飾款，10萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供

品牌

延伸閱讀

迪麗熱巴「星空透視裙」展神級腰臀比，同框螢幕男友引熱議！盤點新疆女神的合身禮服造型、瘦身祕訣

迪麗熱巴賀歲圖的「神仙比例」超長腿！粉絲沾紅咚咚喜氣 羞問「迪迪可以來我家拜年嗎？」

女王中的女王！楊冪走紅10年「10句人生信念」戒掉情緒　在攻擊中突圍做自己的主角

4千年一遇美女中的美女！「新疆6女神」美如洋娃娃　25歲哈妮克孜被封：迪麗熱巴勁敵

相關新聞

人氣拉麵「鬼金棒」要漲價 網友反開心：希望人少點

已經多年獲得全台拉麵第一名的「鬼金棒」，是許多拉麵控們必吃的台北人氣拉麵店。而鬼金棒在2月13日晚間宣佈，8年來一直一樣...

跟緊迪麗熱巴！宋威龍成為MIKIMOTO首個男性全球代言人

去年MIKIMOTO宣布品牌大中華區代言人迪麗熱巴「晉級」品牌創立逾125週年以來的首個全球代言人，如今MIKIMOTO...

復刻大正浪漫！「浪漫軒」吃得到擔擔麵、麻婆豆腐麵

主打復刻日本大正時期浪漫風格、需要邀請函才能訂位的特色日式麵屋「浪漫軒」，近期已正式開幕。店內以日式中華料理結合台灣食材...

情人節必看！13部浪漫虐心片單公開 伴侶追劇3地雷別踩

迎接浪漫情人節，Disney+應景推出情人節精選片單，從ON檔新片到百看不膩的經典片單，讓熱戀中的情侶可以舒舒服服窩在家...

胡歌新廣告帥氣曝光 網讚「絕美代言人」

有一陣子沒有推出戲劇作品的胡歌，代言廣告倒是一波接一波，也算是一解許多影迷對他的思念。身為Giorgio Armani全...

張震首次演出舞台劇 《江/雲・之/間》台北加演將登場

由表演工作坊在1986年推出的《暗戀桃花源》，曾被《紐約時報》稱為「當代最受歡迎的華人戲劇」，多年來在世界各地演出超過萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。