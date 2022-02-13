復刻大正浪漫！「浪漫軒」吃得到擔擔麵、麻婆豆腐麵

主打復刻日本大正時期浪漫風格、需要邀請函才能訂位的特色日式麵屋「浪漫軒」，近期已正式開幕。店內以日式中華料理結合台灣食材，推出「擔擔麵」與「麻婆豆腐麵」2款主打麵食，為麵食愛好者帶來溫暖的療癒滋味。

日本的「大正時期」在西元1912年～1926年，當時受到歐洲浪漫主義影響，注重內在情感表達，感性自由思潮與傳統文化共存融合後發展盛行的現象稱為「大正浪漫」。本次新開幕的「浪漫軒」，透過木質傢俱、仿古彩色玻璃窗、古董鐘、黑膠爵士唱片等諸多元素，營造出大正時期和洋兼具的風格。店內僅設13席座位，民眾需先加入官方line，並於線上出示邀請函方可訂位。

浪漫軒的麵條，選用1917年經營至今的台中沙鹿老牌「峰光製麵」每日客製化製作的細麵與褲帶寬麵，另外還有台中百年老店的傳統工法黑芝麻油、傳承三代的芝麻醬，藉此呈現講究細節。其中「擔擔麵」選用芝麻醬、自製XO醬、特製辣油、百年黑芝麻油等素材調製醬汁，並以台灣黑毛豬胛心絞肉拌炒多種辛香料增添風味。峰光製麵所供應的細麵，採半日曬傳統工法處理，煮後加入大骨湯底、肉醬、辣醬與芝麻醬享用，帶來滋味豐富的麵食享受，每份260元。用餐完畢還可免費無限加點日本越光米米飯，配上剩餘的醬料品嚐，更添滿足感。

「麻婆豆腐麵」則是使用自製花椒油、郫縣豆瓣醬、自製辣油、蔥薑蒜末及豆豉等多種元素作為味覺基礎，還有台灣黑毛豬胛心肉末，帶來香麻微辣的滋味。浪漫軒並以陝西褲帶麵為發想，由峰光製麵特製寬約5公分的麵條，藉此充分扒附醬汁。至於豆腐則顛覆傳統呈現方式，特選整塊未切的厚塊有機豆腐鋪於麵條上，再澆淋麻婆肉醬、花椒粉上桌，每份260元，同樣可免費加點日本越光米飯，享受麻婆豆腐飯的溫暖。除了麵食外，浪漫軒也會不定時推出限定料理，目前供應有「九鬼鹽酥雞」，每份180元。

【浪漫軒】