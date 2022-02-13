情人節必看！13部浪漫虐心片單公開 伴侶追劇3地雷別踩

迎接浪漫情人節，Disney+應景推出情人節精選片單，從ON檔新片到百看不膩的經典片單，讓熱戀中的情侶可以舒舒服服窩在家追到天荒地老。而愛奇藝國際站也在情人節前夕發表使用者線上調查，發現有相同觀劇喜好，一同追劇煲愛，是讓戀情升溫的重要催化劑。

Disney+浪漫情人節精選系列包括現正熱播的浪漫校園韓劇《警校菜鳥》，或是敘述一群年輕人在紐約追愛的美劇神作、並且即將在近期推出衍生新作品的《追愛總動員》，還有透過迪士尼獨家的真人版電影如艾瑪華森主演的《美女與野獸》、威爾史密斯擔當神燈精靈《阿拉丁》感受夢幻好心情。而在曖昧階段、想在今年情人節好好表現以推進關係的男女，則可以挑選口碑加持的愛情電影，像是新生代演員林柏宏和謝欣穎領銜主演《怪胎》，或是經典看不膩的茱莉亞羅勃茲的愛情喜劇代表作《麻雀變鳳凰》，以及當時以盛世美顏迷倒全球女性的李奧納多狄卡皮歐完美詮釋莎士比亞筆下第一情人的《羅密歐與茱麗葉》；醉翁之意不在看片的，也可以透過怪奇比莉音樂電影《Happier Than Ever: 給洛杉磯的情書》打造浪漫約會氛圍。

愛奇藝國際站公告東南亞地區「Love at First Stream情人追劇行為線上調查」結果，有6成受訪者曾經在初次約會中與對象一起使用影音平台看劇或電影，並有近7成受訪者認為約會對象的「劇品」可以反應一個人的生活品味，在約會中，除了挑選一部好劇或電影能增添浪漫外，75%的民眾表示若對方擁有正版意識，是正版影音平台的付費使用者將更顯迷人。除此之外，影音平台「共享帳號」功能也成為串流時代的定情密碼，高達74%的台灣民眾認為與曖昧對象共用影音平台帳號，將可以讓關係更進一步，與伴侶共享帳號也被視為高親密度的表現。這份調查也公開了與伴侶追劇時最無法容忍的3大NG行為，分別是暴雷關鍵劇情（50%），對另一半喜歡的特定類型節目抱持偏見（37%），以及用倍速觀看節目的每一集（37%），若想維持甜蜜戀情，可得避開這些地雷區。