胡歌新廣告帥氣曝光 網讚「絕美代言人」

有一陣子沒有推出戲劇作品的胡歌，代言廣告倒是一波接一波，也算是一解許多影迷對他的思念。身為Giorgio Armani全球形象代言人，由他所主演的春夏系列男裝廣告近日曝光。在攝影師許闖的鏡頭下，胡歌換上多套春夏男裝，在靜止的月夜場景中展示出靜謐優雅的時尚姿態，大秀熟男魅力。

本季Giorgio Armani男裝致力傳達「讓身體感到自在而不束縛」的理念，呼應大眾衣著盛行的非正式休閒著裝感。並主打輕盈面料，以呼吸度絕佳的薄質材質，搭配流暢且貼合身形的剪裁，呈現平靜與淡然的態度。更少不了運動風帶來的活力氣息，透過基礎藍、裸沙色和純粹白呈現成熟優雅風範。胡歌在廣告中展示襯衫搭黑框眼鏡、印花夾克搭墨鏡、格紋西裝套裝、運動服等造型，自由切換動靜風格，分離出紳士的一體兩面，讓網友大讚「絕美代言人」、「型到世界盡頭」！