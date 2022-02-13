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張震首次演出舞台劇 《江/雲・之/間》台北加演將登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Daniel Ostling為《江／雲・之／間》打造的場景，以古董箱概念，呈現宛如「盒裝記憶」的浪漫古典情境，除了可以傳遞歲月的變遷，也展現出不同的時代氛圍。圖／表演工作坊提供
Daniel Ostling為《江／雲・之／間》打造的場景，以古董箱概念，呈現宛如「盒裝記憶」的浪漫古典情境，除了可以傳遞歲月的變遷，也展現出不同的時代氛圍。圖／表演工作坊提供

由表演工作坊在1986年推出的《暗戀桃花源》，曾被《紐約時報》稱為「當代最受歡迎的華人戲劇」，多年來在世界各地演出超過萬場，並創造出華人世界最有代表性的戀人組合—江濱柳與雲之凡。去年此劇迎來三十五周年，編導賴聲川特別推出由張震、蕭艾主演的續作《江/雲・之/間》，從台北一路演出到高雄（台中場受疫情影響取消），備受好評。時隔近一年，此劇即將在台北國家戲劇院限定加演，讓更多戲迷可以再次重溫經典創新的驚喜。

當年的《暗戀桃花源》，主要描述江濱柳與雲之凡兩位主角1948年於上海認識、戀愛、分離並在台北重聚的故事，而《江／雲．之／間》透過「沒有被對方收到的書信」，填補了兩人重聚前40年間的生活，可說是《暗戀桃花源》的DLC作品。這些新加入的書信更特別邀請參與過《暗戀桃花源》演出的林青霞、丁乃箏書寫創作，更添話題。許多看似家常的問候其實包含千頭萬緒的思念與濃郁情感，更觸動人心。

此外，《江／雲．之／間》也是金馬影帝張震首部正式舞台劇作品，他曾表示：「對我來說做舞台劇就像是一座山，這座山非常高，我必須要去征服他，在這過程中不知道會遇到什麼樣子的事情，非常有挑戰性並且非常刺激。」不同於平時大眾所習慣「電影銀幕上的張震」，也不同於戲迷熟知的《暗戀桃花源》，《江／雲．之／間》裡的張震，不只對他自己來說是場嶄新嘗試，也正是因為如此，更恰到好處地詮釋出在那遺漏的40年間、觀眾所不那麼熟悉、沒見過的江濱柳。

而「劇場仙女」蕭艾，之前就曾演出過《暗戀桃花源》中的雲之凡，這次《江/雲・之/間》是她第四度飾演這個角色，「我希望我的成長可以讓雲之凡更加的立體、有光彩、更加動人。對於現在這個人生階段的我來說，有一些很不同的感覺，我更體會到人生做的一些選擇，是需要與無奈和遺憾共處的。」她表示。在《江/雲・之/間》中，她透過書信展現出角色在不同人生進程中的變化與情感的累績，劇末的一場戲她看來冷靜淡然，但語氣與台詞流露的飽滿情緒讓人印象極為深刻。

除了角色之外，本次《江／雲・之／間》的舞台設計和配樂也充滿看點。負責這次舞台設計的，是曾與賴聲川合作《隱藏的寶藏》、曾入圍美國東尼獎舞台佈景設計的Daniel Ostling。他為《江／雲・之／間》打造的場景，每場戲都有精準變化，充滿優雅藝術質感，節奏和佈局看來也極為複雜精緻。以古董箱概念，呈現宛如「盒裝記憶」的浪漫古典情境，除了可以傳遞歲月的變遷，也展現出不同的時代氛圍。而著名歌手胡德夫也參與現場演唱，帶來《太平洋的風》、《橄欖樹》、《最最遙遠的路》等70年代歌曲，勾勒出那個時代的離散與悲喜。

《江/雲·之/間》2022臺北國家戲劇院限定加演

編劇、導演｜賴聲川

參與劇中書信撰寫⊙林青霞、丁乃箏

演出｜張震、蕭艾、胡德夫、李辰翔、劉美鈺、賴梵耘、朱宥琳、翁銓偉、李劭婕、呂名堯、曾信裕、林采慧

演出日期｜2.25(五)-26(六)-27(日)

「劇場仙女」蕭艾在《江/雲・之/間》第四度飾演女主角雲之凡。圖／表演工作坊提供
「劇場仙女」蕭艾在《江/雲・之/間》第四度飾演女主角雲之凡。圖／表演工作坊提供
《暗戀桃花源》去年此劇迎來三十五周年，編導賴聲川特別推出由張震、蕭艾主演的續作《江/雲・之/間》，從台北一路演出到高雄（台中場受疫情影響取消），備受好評。記者吳曉涵／攝影
《暗戀桃花源》去年此劇迎來三十五周年，編導賴聲川特別推出由張震、蕭艾主演的續作《江/雲・之/間》，從台北一路演出到高雄（台中場受疫情影響取消），備受好評。記者吳曉涵／攝影
《江／雲・之／間》的舞台由曾入圍美國東尼獎舞台佈景設計的Daniel Ostling打造。圖／表演工作坊提供
《江／雲・之／間》的舞台由曾入圍美國東尼獎舞台佈景設計的Daniel Ostling打造。圖／表演工作坊提供
《暗戀桃花源》主要描述江濱柳與雲之凡兩位主角1948年於上海認識、戀愛、分離並在台北重聚的故事，而《江／雲．之／間》透過「沒有被對方收到的書信」，填補了兩人重聚前40年間的生活。圖／表演工作坊提供
《暗戀桃花源》主要描述江濱柳與雲之凡兩位主角1948年於上海認識、戀愛、分離並在台北重聚的故事，而《江／雲．之／間》透過「沒有被對方收到的書信」，填補了兩人重聚前40年間的生活。圖／表演工作坊提供
《江／雲．之／間》也是金馬影帝張震首部正式舞台劇作品。圖／表演工作坊提供
《江／雲．之／間》也是金馬影帝張震首部正式舞台劇作品。圖／表演工作坊提供
圖／表演工作坊提供
圖／表演工作坊提供
胡德夫也參與現場演唱，帶來《太平洋的風》、《橄欖樹》、《最最遙遠的路》等70年代歌曲，勾勒出那個時代的離散與悲喜。圖／表演工作坊提供
胡德夫也參與現場演唱，帶來《太平洋的風》、《橄欖樹》、《最最遙遠的路》等70年代歌曲，勾勒出那個時代的離散與悲喜。圖／表演工作坊提供
《暗戀桃花源》去年此劇迎來三十五周年，編導賴聲川特別推出由張震、蕭艾主演的續作《江/雲・之/間》，從台北一路演出到高雄（台中場受疫情影響取消），備受好評。記者吳曉涵／攝影
《暗戀桃花源》去年此劇迎來三十五周年，編導賴聲川特別推出由張震、蕭艾主演的續作《江/雲・之/間》，從台北一路演出到高雄（台中場受疫情影響取消），備受好評。記者吳曉涵／攝影

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