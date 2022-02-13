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融合木杉葡萄與東方美人 COFEX威石東巧克力三月出貨

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
COFE與威石東聯名出品的限量巧克力，將富含台灣風土的木杉葡萄與東方美人茶，融入其中。圖／摘自COFE官方臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
COFE與威石東聯名出品的限量巧克力，將富含台灣風土的木杉葡萄與東方美人茶，融入其中。圖／摘自COFE官方臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒大師林裕森發起的B&W 2021釀造計畫又有新作品，不過這次不是葡萄酒，而是巧克力。這款COFE與威石東（Weightstone）聯名出品的巧克力，將富含台灣風土的木杉葡萄與東方美人茶，成功轉譯為一款「可以吃的飲料」，數量有限，即日起開始預購，預計三月出貨。

COFE將威石東於B&W 2021釀造計畫中的一款木杉橘酒的壓榨過的木杉葡萄皮，榨乾後冷凍直送加工，挑除過多的葡萄籽，低溫乾燥製粉；再加入東方美人茶與少量台灣原生金珠黃豆粉，以可可脂低溫緩慢長時間萃取茶葉風味，最後添入少量冰糖調味，調溫塑型而成。

林裕森認為：「雖然酒跟巧克力都是實驗之作，但卻都有相當驚人的高完成度。」

這款巧克力讓東方美人茶的麝香葡萄果韻，溫柔地擁抱著木杉葡萄的芳香與綠果酸，在荔枝、麝香葡萄般芬芳甜潤的果韻中，木杉綠果爽脆的酸度，以及單寧與茶多酚的澀感，機巧地取得美妙平衡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在台灣土生土長育成的木杉葡萄。圖／摘自COFE官方臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在台灣土生土長育成的木杉葡萄。圖／摘自COFE官方臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以製作成橘酒的木杉葡萄皮，作為巧克力原料之一。圖／摘自COFE官方臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以製作成橘酒的木杉葡萄皮，作為巧克力原料之一。圖／摘自COFE官方臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巧克力 葡萄酒 低溫

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