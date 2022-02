你也可參與！富藝斯情人節網拍 直播NFT作品生成過程

富藝斯(Phillips)亞洲於西洋情人節當日推出「My Kawaii Valentine」線上拍賣,聚焦一系列描繪可愛、陪伴、自我欣賞、感性和鮮花等表示愛情的象徵物之實體與NFT藝術品,於2月14日起至22日止開放競標。除了深受歡迎的當代藝術家奈良美智、Mr.Doodle、五木田智央、凱瑟琳伯恩哈特(Katherine Bernhardt)等人作品,還有6件來自MonoC、Maciej Kuciara、Lili Tae等數位藝術家所創作的NFT作品。

本場網拍的NFT焦點為全球首件由虛擬藝術家MonoC創作、以拍賣數據驅動的NFT作品「Drowning in Love」。作品將在為期一週的拍賣期間收集至少十萬個實時數據點,由MonoC以演算法的方式創作成一件NFT,也就是說,拍賣期間每件拍品的瀏覽和競標次數等相關數據,都會直接影響到這件NFT的最終視覺呈現,該NFT圖像生成過程也將於富藝斯網站直播。整個計畫是由富藝斯與香港科技品牌公司Gusto Collective聯手打造,由作曲家馬敬恆(T-Ma)創作背景音樂,起拍價一千港元。「Drowning in Love」最終將以長達約兩分半鐘的影片格式呈現,而在2022年2月22日拍賣結束後的最高出價者將成功獲得此作品。另外,作品的碳排放量將由Offsetra計算,並將向亞馬遜地區的Agrocortex Forest and Wildlife Conservation捐款以中和碳排放。

其他NFT拍品亮點包含由波蘭數位藝術家馬切伊庫恰拉(Maciej Kuciara)所創作的「金屬之軀」,屬於藝術家的「Showtime Universe」系列之作,主題展現他在好萊塢擔任電影視覺效果十多年來的藝術追求。另一件值得關注的NFT作品為來自泰國曼谷的插畫家麗麗泰(Lili Tae)所創作的「愛,我」。