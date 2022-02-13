你也可參與！富藝斯情人節網拍 直播NFT作品生成過程
富藝斯（Phillips）亞洲於西洋情人節當日推出「My Kawaii Valentine」線上拍賣，聚焦一系列描繪可愛、陪伴、自我欣賞、感性和鮮花等表示愛情的象徵物之實體與NFT藝術品，於2月14日起至22日止開放競標。除了深受歡迎的當代藝術家奈良美智、Mr.Doodle、五木田智央、凱瑟琳伯恩哈特（Katherine Bernhardt）等人作品，還有6件來自MonoC、Maciej Kuciara、Lili Tae等數位藝術家所創作的NFT作品。
本場網拍的NFT焦點為全球首件由虛擬藝術家MonoC創作、以拍賣數據驅動的NFT作品「Drowning in Love」。作品將在為期一週的拍賣期間收集至少十萬個實時數據點，由MonoC以演算法的方式創作成一件NFT，也就是說，拍賣期間每件拍品的瀏覽和競標次數等相關數據，都會直接影響到這件NFT的最終視覺呈現，該NFT圖像生成過程也將於富藝斯網站直播。整個計畫是由富藝斯與香港科技品牌公司Gusto Collective聯手打造，由作曲家馬敬恆（T-Ma）創作背景音樂，起拍價一千港元。「Drowning in Love」最終將以長達約兩分半鐘的影片格式呈現，而在2022年2月22日拍賣結束後的最高出價者將成功獲得此作品。另外，作品的碳排放量將由Offsetra計算，並將向亞馬遜地區的Agrocortex Forest and Wildlife Conservation捐款以中和碳排放。
其他NFT拍品亮點包含由波蘭數位藝術家馬切伊庫恰拉（Maciej Kuciara）所創作的「金屬之軀」，屬於藝術家的「Showtime Universe」系列之作，主題展現他在好萊塢擔任電影視覺效果十多年來的藝術追求。另一件值得關注的NFT作品為來自泰國曼谷的插畫家麗麗泰（Lili Tae）所創作的「愛，我」。
實體藝術品亮點包含五木田智央獨一無二的畫作「假塞尚1號」，是藝術家向「後印象派」大師保羅塞尚致敬的系列。來自紐約的當代藝術家吉娜比弗斯（Gina Beavers）擅長從網路圖片中汲取靈感，2019年作品「終極煙熏妝」是她探索網上化妝教程影片及暗喻人們如何在網絡世界展示自我的代表作。
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