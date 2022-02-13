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招牌美麗醬+4款麵食！楊佑寧家族「元鍋」即食組開賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
元鍋推出「美麗酸辣麵」、「蔥油香拌麵」的即食麵，每組4入380元。圖／元鍋提供
元鍋推出「美麗酸辣麵」、「蔥油香拌麵」的即食麵，每組4入380元。圖／元鍋提供

由藝人楊佑寧的父親掌廚、創立自1996年的「元鍋」，本季將店內的招牌美麗醬與麵食料理，化身成為即食麵，還有同步推出私房台式炸醬麵、祕密牛肋麵等餐點，讓民眾在家也能輕鬆重現店內的經典味道。

經營已經26年的「元鍋」，由楊佑寧的父親楊進元坐鎮，一家人共同經營。店內主打創意手法的經典料理，許多政商名流皆是座上嘉賓。其中招牌的「美麗醬」，是以楊媽媽為名的特製辣椒醬；至於高人氣的酸辣麵，則是姊姊無意間將乾麵變酸變辣的創意之作。本次元鍋即推出「蔥油香拌麵」、「美麗酸辣麵」的4入組即食麵，藉由香草豬板油與紅蔥頭、胡麻芝麻配花椒油等不同的特製醬汁，帶來各有特色的風味，每組380元。

同步登場的「台式炸醬麵」，使用香草豬後腿絞肉，配上楊爸爸特調配方而成，2入組380元；至於「祕密牛肋麵」乃是元鍋的私藏料理，選用澳洲牛肋精心燉煮，具有濃郁的香氣，單包280元。即食麵系列除了原有的醬料包外，也會附贈「美麗醬醬包」，讓民眾自行增添滋味。美麗醬單罐則為290元。除此之外，元鍋也推出「元鍋JOHN’s私房旅行組」，內含蔥油香拌麵、美麗酸辣麵、台式炸醬麵、秘密牛肋麵各1份、美麗醬1罐，每套990元。

楊佑寧一家人共同經營的「元鍋」，開業已有26年的歷史。圖／元鍋提供
楊佑寧一家人共同經營的「元鍋」，開業已有26年的歷史。圖／元鍋提供
元鍋本次同步推出「祕密牛肋麵」、「台式炸醬麵」。圖／元鍋提供
元鍋本次同步推出「祕密牛肋麵」、「台式炸醬麵」。圖／元鍋提供

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