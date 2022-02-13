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燦坤「講究生活購物節」空調早鳥優惠5重送 開學季筆電7.7折起
不管是開工開學買筆電、還是早鳥超前部署買空調，即日起至2月24日，快把握燦坤「講究生活購物節」檔期，享現折優惠還有滿額好禮，全民拚抗漲。迎接情人節，即日起至2月14日只要消費不限金額，即可抽夏都沙灘酒店海景2F雙人房平日住宿券。
近日大家電缺貨風聲頻傳，燦坤推出空調超前早鳥慶5大好禮贈，早買早享受還不怕缺貨。購買指定變頻空調全面免費8年保固，加購3,999元變頻分離式空調現場清洗2次，再送2年延長保固；指定商品買就送原廠好禮，好禮價值最高6,790元。買空調即享燦坤獨家玉山級安裝，擁有原廠安裝技術認證最安心；指定機種還可享最高2,000元政府退稅補助。
另外，開學季還有acer、Lenovo、MSI、HP、LG指定筆電機種7.7折起，舊換新最高再折15,000元；買筆電/桌機，加購HP IPS螢幕享超值優惠；買筆電/桌機/平板加購全館Wi-Fi 6分享器，最低7折起；加購Microsoft 365獨家送TK Care電腦照護1年；搭配JustCare行動裝置保險享12期0利率，再享加購趨勢防毒軟體1年版只要499元；凡購買任1款筆電可用2,490元加購大通4K無限簡報家。
活動期間買空調、電腦指定機種刷指定信用卡享3/6/8/12期0利率，單品刷滿25,000元，現折1,499元，其他支付方式（不含LINE Pay），單品促銷價滿額25,000元可直接現折400元。還可享滿額送小家電好禮，包括金鑛精品咖啡豆、EUPA磨豆機、未來實驗室空氣清淨機、飛利浦智奕可攜式情境燈、BONECO 無水負離子香氛機等超值贈品免費帶回家。
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