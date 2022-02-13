持續挑戰艾雷島超重泥煤 奧特摩12系列3部曲登台

來自蘇格蘭布萊迪酒廠的奧特摩（OCTOMORE）系列，在重泥煤前提下，堅持採用艾雷島本土大麥、高酒精濃度、以各種特殊橡木桶熟成，造就各種創新實驗的勾兌與調和，每個版本都令威士忌老饕驚豔。這次推出奧特摩12系列3部曲，依舊令威迷傾心。

奧特摩12.1以100%蘇格蘭大麥蒸餾而成，全程陳放於初次充填美國白橡木波本桶中熟成，令酒體呈現金黃色的澄亮明度。泥煤酚值130.8 PPM，酒體在濃厚泥煤氣味的完美釋放之後，花香、奶油、椰子、香草、堅果、蜂蜜等風味，圍繞在鼻腔與口腔之間；陳年5年，裝瓶酒精度為59.9%，全球限量30,000瓶。

奧特摩12.2同樣以100%蘇格蘭大麥蒸餾而成，陳放於初次充填美國白橡木波本桶中，50% 陳放於二次充填美國白橡木波本桶中，勾兌後再換桶至法國蘇玳桶中陳放18個月，泥煤酚值129.7 PPM。透過白橡木桶與蘇玳桶的風味融合，奧特摩12.2擁有檸檬蛋糕、新鮮的香草、橙皮和椰子的氣息，具有如絲絹般的口感，同時充滿麵包香氣、薑與肉荳蔻的芬芳，尾韻充滿烤杏仁和蛋白酥皮，甜美醇厚；陳年5年，裝瓶酒精度為57.3%，全球限量8,000瓶。

與其他兩款12系列不同，奧特摩12.3以100%艾雷島上奧特摩農場的大麥蒸餾而成；75%陳放於初次充填美國白橡木波本桶中，25%陳放於Fernando de Castilla酒莊的初次充填雪莉桶中，透過勾兌比例與過桶技藝的變化，風味與層次更顯豐富迷人充滿葡萄乾、杏仁、堅果、莓果與焦糖的迷人香氣，在酒體上也更加體現艾雷島的獨特魅力；陳年5年，泥煤酚值118.1 PPM，裝瓶酒精度為62.1%，全球限量18,000瓶。

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